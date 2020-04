Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége a koronavírus-járványnak. Abban pedig, hogy hazánk hogyan vészeli át a járványt, a szakemberhiány mértéke lesz a döntő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint az életünk már akkor sem lesz ugyanolyan, mint régen, ha vége...","id":"20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5aaf6fd-10e0-4deb-9228-bec59ea409d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Lenard_Rita_a_Fulkeben_Kizsigerelt_allapotban_talalta_a_koronavirus_az_egeszsegugyet","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Lénárd Rita a Fülkében: Kizsigerelt állapotban találta a koronavírus az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony üzleti terv is kell a hitelhez. Nyiladozó kapitalizmus 30 évvel ezelőtt.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony...","id":"20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7654d9c-38db-4d39-be17-a02345fff1d0","keywords":null,"link":"/360/20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Családi külkercégek vetették rá magukat az NDK-s Marshall-segélyre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","shortLead":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","id":"20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a537c-0524-4779-9c29-fb3d587bf2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 12:05","title":"Orbán: Átvállaljuk a bérek egy részét, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak 1345 milliárdot csoportosít át. A pénz nagy részét a jelek szerint a jegybank fogja kipumpálni. ","shortLead":"Tízezer milliárdos nagyságrendű lesz a magyar gazdaságmentő akcióterv, de a kormány a központi költségvetésben csak...","id":"20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78bb90dd-1acd-40b3-941f-eb72db5e3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e765fb5c-7b10-4f29-bb6f-10c3fef89875","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Eleg_karcsu_a_kormany_gazdasagvedelmi_csomagja","timestamp":"2020. április. 04. 13:45","title":"Elég karcsú a kormány gazdaságvédelmi alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 26 százalékkal több dohányterméket rendeltek a trafikok a központi dohányellátótól a pánikvásárlások idején. Van olyan közért, ahol az alkoholos italok iránti kereslet is megugrott.","shortLead":"Átlagosan 26 százalékkal több dohányterméket rendeltek a trafikok a központi dohányellátótól a pánikvásárlások idején...","id":"20200405_A_dohanyboltokban_is_megvolt_a_vasarlasi_panik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae81fd1-3cf0-4194-81a6-40c37358e70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_A_dohanyboltokban_is_megvolt_a_vasarlasi_panik","timestamp":"2020. április. 05. 18:00","title":"A dohányboltokban is megvolt a vásárlási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","shortLead":"A férfi nem hordott szájmaszkot, igaz, a rendőröket is karddal fenyegette.","id":"20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca6e22-a07a-4af5-8bdb-e7c11b8c688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f06cd3-c5f6-4cd1-9324-f2933c0eec70","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Fulopszigetek_megsertette_a_koronavirusszabalyokat__agyonlottek","timestamp":"2020. április. 04. 17:08","title":"A Fülöp-szigeteken agyonlőttek egy embert, aki megsértette a koronavírus-szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","shortLead":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","id":"20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5dc2b-74aa-41be-b796-f4c8d8a97ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","timestamp":"2020. április. 05. 10:50","title":"Minden hetedik Ausztriában élő magyar dolgozó elveszítette az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja, hogy annak idején támogatta.","shortLead":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja...","id":"20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f459f6-2e92-431f-9f16-8d3d53b22a51","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","timestamp":"2020. április. 06. 09:58","title":"Alföldi Róbert: A független színházaknak annyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]