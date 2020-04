Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kötelező maszkviselés Siófokon, kórházban Boris Johnson, történelmi beszédet mondott a brit királynő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kötelező maszkviselés Siófokon, kórházban Boris Johnson, történelmi beszédet mondott a brit királynő. Ez a hvg360...","id":"20200406_Radar360_38ra_nott_az_aldozatok_szama_ujabb_elvonas_az_onkormanyzatoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50d4048-8606-4fb3-b045-08bbe14d77ac","keywords":null,"link":"/360/20200406_Radar360_38ra_nott_az_aldozatok_szama_ujabb_elvonas_az_onkormanyzatoktol","timestamp":"2020. április. 06. 08:00","title":"Radar360: 38-ra nőtt az áldozatok száma, újabb elvonás az önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb beteget szállítottak be.","shortLead":"A regisztrált betegek száma az előző napi majd 4 ezerrel nőtt, viszont az intenzív osztályokra már jóval kevesebb...","id":"20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138869a2-cd69-44cc-8777-3e80cfbe583d","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egy_nap_alatt_tobb_mint_800an_haltak_bele_a_jarvanyba_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 06. 21:17","title":"Egy nap alatt több mint 800-an haltak meg a járványban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","id":"20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a4475-a0e4-4f3b-b756-b40bfcc5e1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 06. 06:44","title":"Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","shortLead":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","id":"20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020645a-876f-42f3-a619-03486f1217fa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","timestamp":"2020. április. 06. 12:06","title":"A Volánbusz megmutatta, hova lehet utazni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce469b0c-bdb3-4fb6-9bd2-20a13c96440d","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"„Ön szerint a Kapucíner, a Lottó vagy az Autós szelet után mennyire volt nagy változás, amikor megjelent a boltokban a Mars a Twix és a Bounty?” – kérdezte tőlem Károly, amikor arról faggattam, mennyire volt más boltba járni a ‘90-es években, mint most. ","shortLead":"„Ön szerint a Kapucíner, a Lottó vagy az Autós szelet után mennyire volt nagy változás, amikor megjelent a boltokban...","id":"spar_20200407_20_deka_parizert_legyen_szives__ABCktol_a_hipermarketekig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce469b0c-bdb3-4fb6-9bd2-20a13c96440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5d2070-5eda-4aa2-85d6-524f2a262beb","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20200407_20_deka_parizert_legyen_szives__ABCktol_a_hipermarketekig","timestamp":"2020. április. 07. 11:30","title":"„20 deka parizert, legyen szíves” – ABC-ktől a hipermarketekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","shortLead":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","id":"20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81964f21-3731-4226-8c40-e211a3a9f326","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","timestamp":"2020. április. 06. 17:24","title":"Megtapsolták a Parlamentben az egészségügyi dolgozókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat szerint most fontosabb, hogy a túlzott szigor miatt ne lehessen baj.","shortLead":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat...","id":"20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef4e34a-5b6b-4cd2-9d0e-e98b079280d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","timestamp":"2020. április. 07. 08:03","title":"Lekapcsolnak egy biztonsági funkciót a Chrome böngészőben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz az érettségivel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz...","id":"20200407_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93d28c-e8c9-480f-a0cf-d25e9e3de4af","keywords":null,"link":"/360/20200407_Radar360","timestamp":"2020. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Súlyosbodó járvány, növekvő nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]