[{"available":true,"c_guid":"260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","shortLead":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","id":"20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241337c2-57cd-402b-8f1a-da0897788bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","timestamp":"2020. április. 09. 17:04","title":"Ezek a klasszikus magyar filmek megmutatják, hogyan tartsunk távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és a lánya gyárthatott le.","shortLead":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és...","id":"20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a000ed0-cdfe-4a83-a039-5bdde3a96d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","timestamp":"2020. április. 09. 17:58","title":"Indítványozták a kamu-fertőtlenítőszeres csalók előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","shortLead":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","id":"20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798a492-7566-44f0-ac7a-f246d9ce9d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","timestamp":"2020. április. 09. 10:49","title":"Levélben követelik a fideszes képviselők kizárását a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","shortLead":"A fővárosi fenntartású intézményben 151 fertőzöttet igazoltak, hét gondozott elhunyt.","id":"20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfda30-da85-4308-b708-8e8fcdcbeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Azonnali_intezkedeseket_rendelt_el_Muller_Cecilia_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 10. 16:55","title":"Azonnali intézkedéseket rendelt el Müller Cecília a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek aggódva figyelik, mire lesz elég a gazdaságvédelmi akcióterv. Mészáros Melinda, a Liga elnöke a hvg.hu-nak azt mondta, az irány jó, de további válságkezelési intézkedések kellenek. Finomítanának a bérkiegészítésen, és az álláskeresési járadék összegét, illetve folyósítási idejét is növelnék. ","shortLead":"A szakszervezetek aggódva figyelik, mire lesz elég a gazdaságvédelmi akcióterv. Mészáros Melinda, a Liga elnöke...","id":"20200409_munkanelkuliseg_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek_meszaros_melinda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d538b-2a62-4bbe-a74e-9ae3c2d0e839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_munkanelkuliseg_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyek_meszaros_melinda","timestamp":"2020. április. 09. 14:00","title":"Újabb részletek derültek ki a kormány által kitalált bérpótlékról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati érettségit. Aki nem felvételizik, érettségizhet jövőre is. A kormány jövő héten dönt az ügyben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ","shortLead":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati...","id":"20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd7328-c4a1-41b4-b441-8052f03ab38b","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 11:37","title":"Csak írásbeli érettségi lehet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","shortLead":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","id":"20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8c67ce-4aa8-4c71-80e1-006054cb6674","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","timestamp":"2020. április. 10. 14:03","title":"PIN-kódot vezetett be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","shortLead":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","id":"20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb2225a-343f-4f87-a2a7-951234a15c90","keywords":null,"link":"/elet/20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","timestamp":"2020. április. 11. 09:28","title":"Állva tapsolták a nővérek a koronavírusból meggyógyult 99 éves veteránt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]