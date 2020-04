Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire elrugaszkodhassanak saját profiljuktól.","shortLead":"A Skoda a Volkswagen-csoport hirerarchiájában egyre magasabbra jut, de ott még biztosan nem tartanak, hogy ennyire...","id":"20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc7e3d4-6af5-4943-bb61-456aadd272f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04a6b19-259e-4c67-a701-3d07c2a68dc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_Milyen_lenne_ha_Skoda_szupersportkocsit_is_gyartana","timestamp":"2020. április. 11. 13:48","title":"Milyen lenne, ha a Skoda szupersportkocsit is gyártana?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","shortLead":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2b6afb-b444-4791-a563-05f5ced632bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","timestamp":"2020. április. 13. 12:19","title":"Túl az 1,85 millión a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi székhelyű jogvédő csoport.","shortLead":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi...","id":"20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3defb51-7bc1-4c52-b92b-debaf8c0faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 17:48","title":"Jemeni polgárháború: halálra ítéltek négy újságírót kémkedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy hol készül az Év Autója-díjas kompakt szabadidőautó, az XC40 tisztán elektromos változata, és üléspróbát is vettünk az elsőként Google-szoftvert futtató zöld rendszámosban. ","shortLead":"Megnéztük, hogy hol készül az Év Autója-díjas kompakt szabadidőautó, az XC40 tisztán elektromos változata, és...","id":"20200411_volvo_xc40_recharge_p8_awd_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a43803-28f4-4e99-aeea-b93c23b8fb7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_volvo_xc40_recharge_p8_awd_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. április. 11. 17:00","title":"Beültünk az első elektromos és androidos Volvóba, és szétszedve is megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","shortLead":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","id":"20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c1d1e4-13dc-4506-8217-dc4cbef46841","keywords":null,"link":"/elet/20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","timestamp":"2020. április. 13. 10:52","title":"A riói Krisztus-szobron mondtak köszönetet az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","shortLead":"A világjárvány új lendületet adott a sok százezer számítógép fölös kapacitását kihasználó tudományos projekteknek.","id":"202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e3cd2-6fae-49d5-a75b-43f8a92ccfe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b24994e-1d2d-4edb-958c-8c9da5e57860","keywords":null,"link":"/360/202015__civil_kutatok__elosztott_szamitasok__szuperebb_szamitogepek__sok_kicsi","timestamp":"2020. április. 12. 08:40","title":"Egyetlen letöltés, mellyel ön is beszállhat a koronavírus elleni kutatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","shortLead":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","id":"20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf343d0-0c94-4763-9a86-36a132e69498","keywords":null,"link":"/360/20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","timestamp":"2020. április. 11. 17:00","title":"Magyar útlevelet cserélnék keletnémetre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus szerzőnk ezúttal a jogállamiságon túl keresi a választ. ","shortLead":"Közelíthető-e egymáshoz az európai és magyar felfogás, miszerint vannak \"európai\" és \"nemzeti\" értékek? Politológus...","id":"20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcd6a0e-0e60-4988-acac-7a0a5c634dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46338133-cc36-4fa4-832b-d719a4989013","keywords":null,"link":"/360/20200411_Csizmadia_Ervin_Az_europai_ertekek_problemaja","timestamp":"2020. április. 11. 14:45","title":"Csizmadia Ervin: Az „európai értékek” problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]