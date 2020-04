Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"136 klinikai tesztet végeztettek el. ","shortLead":"136 klinikai tesztet végeztettek el. ","id":"20200418_Pecs_letesztelte_az_onkormanyzati_fenntartasu_idosotthonok_lakoit_es_dolgozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7b7f70-5d2b-49d8-8cfa-9fd430e2dcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Pecs_letesztelte_az_onkormanyzati_fenntartasu_idosotthonok_lakoit_es_dolgozoit","timestamp":"2020. április. 18. 12:45","title":"Pécs letesztelte az önkormányzati fenntartású idősotthonok lakóit és dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad levegőre. ","shortLead":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad...","id":"20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25a160e-88b0-4eeb-ab17-5bbe3cbd8061","keywords":null,"link":"/elet/20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","timestamp":"2020. április. 18. 14:28","title":"Szellőztetni sem lehet a fullasztó levegő miatt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22e4da9-bedb-4ce3-be25-43fe76d0374a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudják fenntartani a felduzzasztott létszámot.","shortLead":"Nem tudják fenntartani a felduzzasztott létszámot.","id":"20200417_spar_kulonado_elbocsatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d22e4da9-bedb-4ce3-be25-43fe76d0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db412bea-f736-4e23-b42d-f6b85c53d369","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_spar_kulonado_elbocsatas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 16:55","title":"Elküldi a Spar a frissen felvett dolgozóit a milliárdos különadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nem is tévedhetett volna nagyobbat, amikor arról beszélt, hogy az MNB hitelprogramjai nem finanszírozzák a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nem is tévedhetett volna nagyobbat, amikor arról...","id":"20200417_matolcsy_gyorgy_interju_magyar_nemzeti_bank_mnb_jegybank_koronavirus_magyar_gazdasag_nph_hajra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e99366-57e2-48e1-b80a-921a1e8161f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_matolcsy_gyorgy_interju_magyar_nemzeti_bank_mnb_jegybank_koronavirus_magyar_gazdasag_nph_hajra","timestamp":"2020. április. 17. 16:20","title":"V alakú kilábalási pályát vizionál, Parraghot \"fake news gyártónak\" nevezte Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd az országban.\r

","shortLead":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd...","id":"20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a8f441-364c-4bda-8114-6526e5158d05","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","timestamp":"2020. április. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor május 3-ára várja a járvány tetőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","shortLead":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","id":"20200419_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665e7ef3-990f-4ee8-bbde-37b06f26ab23","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 19. 08:38","title":"17 koronavírus-fertőzött halt meg és 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]