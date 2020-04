Az elmúlt napokban több fotó is megjelent az állami hírügynökségnél, illetve a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hivatalos tájékoztató oldalon, amin az látszik, ahogy a Kínából érkező, a közlemények szerint egészségügyi védőfelszereléseket tartalmazó dobozokat pakolják le. Ezeknek az oldalán több esetben is jól kivehető egy kínai felirat, amit úgy is lehet fordítani:

Nem egészségügyi felhasználásra.

Két sinológus végzettségű, kínai nyelvész ismerősére hivatkozva Bencsik János független parlamenti képviselő emellett az értelmezés mellett tette le voksát:

A Magyar Hang ugyanakkor azt írja, a lap kínaiul is beszélő munkatársa szerint a felirat jelentheti azt is, hogy „csak egészségügyi felhasználásra”. Beszéltek egy kínai anyanyelvű, Magyarországon élő személlyel is, akit szintén zavarba hozott a felirat, azt mondta, akár azt is jelentheti, hogy „csak orvosi használatra”. Egy Budapesten élő másik kínai személy viszont a lapnak nyilatkozva a „nem egészségügyi felhasználásra” értelmezés mellett foglalt állást.

A feliratok jelentését kedden az operatív törzstől próbálta hiába megtudni a Pesti Hírlap. Több sikerrel járt szerdán a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál érdeklődő Magyar Hang, ők ugyanis kaptak választ. A minisztérium azt írta megkeresésükre:

A dobozban olyan izolációs köpeny van, amely természetesen használható az egészségügyben, hiszen megvan az úgynevezett CE tanúsítványa, vagyis az európai szabványok szerint bevizsgált termék, amely megfelel a minőségi előírásoknak, így az Európai Unióban is használható.

Kedd este a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház töltött fel közösségi oldalára képeket arról, hogy a kérdéses feliratokkal ellátott dobozokat vesznek át. Az nem derült ki, hogy ugyanazokról van-e szó. A képeket a kórház oldalán nem tették megoszthatóvá, de Stummer János jobbikos képviselő átvette őket saját Facebook-oldalán: