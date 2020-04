Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA). Szívelégtelenség következtében 94 éves korában a múlt héten érte a halál bethesdai otthonában.","shortLead":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA...","id":"20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb7e707-f755-4fb2-bd71-a90b0f254b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","timestamp":"2020. április. 28. 18:03","title":"Meghalt James Beggs, aki NASA-igazgatóként új űrkorszakot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratóriumot itthon jelentették be a leghamarabb, azokat, akiket elbocsátottak, fizetés nélküli szabadságra küldtek, vagy egyéni vállalkozóként jelentősen bezuhant a bevételük, egyedül Magyarország nem támogatja semmilyen formában a visegrádi országok közül.","shortLead":"Bár a hitelmoratóriumot itthon jelentették be a leghamarabb, azokat, akiket elbocsátottak, fizetés nélküli szabadságra...","id":"20200429_Magyarorszag_adja_a_legkevesebb_tamogatast_a_bajba_kerult_cegek_dolgozoinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159d4f7c-6f53-4eaf-b9ab-e10c52395518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Magyarorszag_adja_a_legkevesebb_tamogatast_a_bajba_kerult_cegek_dolgozoinak","timestamp":"2020. április. 29. 11:05","title":"V4-ek: Magyarország adja a legkevesebb támogatást a bajba került cégek dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tervezett karbantartásnak indult, végül jelenleg is tartó üzemszünet lett a NAV elektronikus számlázórendszerének rendbetételéből.","shortLead":"Tervezett karbantartásnak indult, végül jelenleg is tartó üzemszünet lett a NAV elektronikus számlázórendszerének...","id":"20200430_nav_online_szamlazo_karbantartas_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bbf0a0-6320-4e4c-95b5-47bd85951e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_nav_online_szamlazo_karbantartas_frissites","timestamp":"2020. április. 30. 11:13","title":"Gond van a NAV online számlázójával [frissítés: ismét működik]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is küzdenek – ezt sugallja legalábbis egy kedden megjelent tanulmány. ","shortLead":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is...","id":"20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c624bdb6-9ca2-4fbc-8da7-33f4245f7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 20:33","title":"Háromszor nagyobb veszélyben vannak a rákkal küzdők a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de az első tapasztalatok nem túl kecsegtetők.","shortLead":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de...","id":"20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f7c81-e899-420e-8dc3-8acd4e4fb27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","timestamp":"2020. április. 29. 11:43","title":"Felsült a Google mesterséges intelligenciája, 10 perc helyett 10 hétig vizsgálta a beteg szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége az állami intézményeknek. ","shortLead":"Évről évre javul az Állami Számvevőszék szerint a korrupció elleni védettség, a kockázatelemzés viszont nem az erőssége...","id":"20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececb445-b200-4847-9468-23a466084af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Az_ASZ_megallapitotta_hogy_tovabb_javult_a_kozszfera_korrupcio_elleni_vedettsege","timestamp":"2020. április. 29. 17:52","title":"Az ÁSZ megállapította, hogy tovább javult a közszféra korrupció elleni védettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett, de az egyikben végül mégsem bukják a sikeresnek hitt felvételit a diákok.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett, de az egyikben végül mégsem...","id":"20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f00f3e3-cf6f-4589-8d1e-97815ce77066","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","timestamp":"2020. április. 30. 15:13","title":"Index: Mégsem lesz utólagos létszámcsökkentés a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázspray-vel és vascsővel támadt a sportolókra és a kirándulókra egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","shortLead":"Gázspray-vel és vascsővel támadt a sportolókra és a kirándulókra egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","id":"20200430_elfogas_futo_kerekparos_tamadas_harmashatar_hegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e6b567-0741-47e6-90d6-7a4fedccbeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_elfogas_futo_kerekparos_tamadas_harmashatar_hegy","timestamp":"2020. április. 30. 10:51","title":"Elfogtak egy férfit, aki futóra és kerékpárosra támadhatott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]