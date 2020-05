Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f0fe500-b00d-4561-9384-8c6da78e432d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, alig félórás sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, ezúttal a Dél-Pesti Kórház főigazgatójával.","shortLead":"Rövid, alig félórás sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, ezúttal a Dél-Pesti Kórház főigazgatójával.","id":"20200502_Operativ_Torzs_folynak_a_gyogyszerkiserletek_a_rokonlatogatas_szabalysertes_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0fe500-b00d-4561-9384-8c6da78e432d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261b1b1-7233-4914-93f7-ebcb3af50fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Operativ_Torzs_folynak_a_gyogyszerkiserletek_a_rokonlatogatas_szabalysertes_lehet","timestamp":"2020. május. 02. 10:55","title":"Operatív Törzs: folynak a gyógyszerkísérletek, a rokonlátogatás szabálysértés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt szombaton.","shortLead":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt...","id":"20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c52818-b1c6-4962-a91e-84b0baffc674","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 08:48","title":"Leszerelték a tábori kórházakat New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki a Rentingo.com adataiból.","shortLead":"A márciusi sokkhatás után egyértelműen életre kelt a budapesti albérletpiac, ám az árcsökkenés nem állt meg – derül ki...","id":"20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d817e73-80dc-45f2-91a4-f997455e475d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200503_Zuhannak_az_alberleti_dijak","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Zuhannak az albérleti díjak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. ","shortLead":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével...","id":"20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3980-49ba-438a-be49-a4bfb20a1d55","keywords":null,"link":"/360/20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","timestamp":"2020. május. 02. 20:30","title":"Doku360: Ez a dal segített túllépni édesapám halálán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","shortLead":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","id":"20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4668b4d-e941-44f7-a88e-d33d7e59ad54","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","timestamp":"2020. május. 02. 14:01","title":"Kórházba vitte kicsinyét egy macskaanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","shortLead":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","id":"20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e77f5-e1ed-4fe3-aa19-cc2150d41646","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","timestamp":"2020. május. 02. 18:06","title":"Kovács Zoltán reagált arra, hogy Hannibal Lecterként ábrázolták Orbánt a ZDF szórakoztató műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal nem tudja alátámasztani a vádjaikat. ","shortLead":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal...","id":"20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe47587-f0f7-4db5-b791-277c1d097d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. május. 01. 20:36","title":"Biden tagadja a szexuális zaklatási vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","shortLead":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","id":"20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f76824-3797-4bc4-97ff-2845cf79361f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","timestamp":"2020. május. 02. 19:50","title":"Gyurcsány a \"köztársaságnak hazudott önkényuralom köztársasági elnöknek hazudott bábjáról\" beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]