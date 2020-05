Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészeknek kiosztott szociális támogatások kapcsán kialakult vita mellett az Artisjus elnöke sem ment el szó nélkül. ","shortLead":"A zenészeknek kiosztott szociális támogatások kapcsán kialakult vita mellett az Artisjus elnöke sem ment el szó nélkül. ","id":"20200508_Azoknak_akart_az_Artisjus_segiteni_akik_letettek_mar_nehany_slagert_az_asztalra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36985904-b773-4dc4-9d43-78be501f0af8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Azoknak_akart_az_Artisjus_segiteni_akik_letettek_mar_nehany_slagert_az_asztalra","timestamp":"2020. május. 08. 14:50","title":"Az Artisjus azoknak akart segíteni, akik letettek már néhány slágert az asztalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","shortLead":"Már közel ötmillió koronavírus-tesztet végeztek az országban.","id":"20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c532bf5-608c-4eee-b775-fd1cae816b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e655fb79-4c38-4bda-9373-9eb472199360","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Sorozatban_a_hatodik_napon_van_10_ezer_felett_az_uj_fertozesek_szama_Oroszorszagban","timestamp":"2020. május. 08. 15:10","title":"Sorozatban a hatodik napon van 10 ezer felett az új fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","shortLead":"Az amerikai elnök, Trump egy testőre adott pozitív mintát.","id":"20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef6e07-363f-4946-b92a-864324d75b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_donald_trump_feher_haz_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 05:40","title":"Találtak egy koronavírusost a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, azon tudósok egyike, akivel Orbán Viktor miniszterelnök is konzultálni szokott. A rektor az óvatos nyitás híve, ehhez azonban pontosan kell látni, milyen az átfertőzöttség. A részadatok jövő hét közepén publikusak lehetnek. ","shortLead":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta...","id":"20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928febe8-ebbe-47fe-ac0e-cb27cd4afb73","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","timestamp":"2020. május. 08. 11:15","title":"Merkely: Tankönyvi értelemben járvány már nincs, de a veszély megmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","shortLead":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","id":"20200508_ikea_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e413c2-00e5-428f-977d-e8af2b433cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_ikea_sor","timestamp":"2020. május. 08. 18:30","title":" Azt kéri az IKEA, hogy ha be akarunk jutni, időben érkezzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart a rendőrség. ","shortLead":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart...","id":"20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b3d8c3-128e-4361-b7a6-d06beb25f50c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","timestamp":"2020. május. 09. 09:26","title":"30 járművet foglaltak le egy kocsilopásból is élő autószállítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé, Szerbiába és Boszniába például negatív koronavírus-teszttel karantén-kötelezettség nélkül lehet belépni.","shortLead":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé...","id":"20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a410d2-79c4-4ce8-9a47-b9eb9523ced4","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","timestamp":"2020. május. 09. 09:39","title":"Szerbiába és Boszniába is be lehet már lépni negatív koronavírus-teszttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","shortLead":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","id":"20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93fd578-c010-4a4f-b932-76082fbe97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","timestamp":"2020. május. 08. 10:03","title":"Felturbózná a középkategóriás telefonokat a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]