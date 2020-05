Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés 187 országban van jelen.\r

","shortLead":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés...","id":"20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707eb6-36de-4c90-b2ad-98e75d1524f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 08. 08:22","title":"Több mint 3,8 millió a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","shortLead":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","id":"20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86919aa0-0022-4ded-baad-e2ce231ddcc8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","timestamp":"2020. május. 08. 10:48","title":"Kórházba került a Queen gitárosa: elszakította a farizmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","shortLead":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","id":"20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c0f40-ffa5-428c-a863-b9443195dd66","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","timestamp":"2020. május. 07. 15:19","title":"Élő online bemutatókat tart a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc év házasság után jelentették be a hírt.","shortLead":"Kilenc év házasság után jelentették be a hírt.","id":"20200508_Szakitott_Neil_Gaiman_es_Amanda_Palmer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a3bcc-fb19-48b3-be41-aaa7cdb13a7d","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Szakitott_Neil_Gaiman_es_Amanda_Palmer","timestamp":"2020. május. 08. 09:48","title":"Szakított Neil Gaiman és Amanda Palmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozásokat.\r

","shortLead":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó...","id":"20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c531-2e37-4b30-8ce8-2f7fa7e52c59","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 08. 20:16","title":"31 ezernél is több halott Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f9031e-f182-449e-b88e-7737392e3154","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 610 lóerős új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A 610 lóerős új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20200508_csak_hatul_hajt_a_nyithato_teteju_uj_lamborghini_huracan_evo_spyder_rwd_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f9031e-f182-449e-b88e-7737392e3154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd487b2-57fc-44ca-b2ca-a3601576ac9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_csak_hatul_hajt_a_nyithato_teteju_uj_lamborghini_huracan_evo_spyder_rwd_sportkocsi","timestamp":"2020. május. 08. 10:28","title":"Csak hátul hajt a nyitható tetejű új Lamborghini sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","shortLead":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","id":"20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c095bb4-ee21-4e66-b8a1-a6da6680a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","timestamp":"2020. május. 08. 11:24","title":"Feláll a japán műholdvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Középszinten 10 365-en, emelt szinten 2489-en érettségiznek német nyelvből.","shortLead":"Középszinten 10 365-en, emelt szinten 2489-en érettségiznek német nyelvből.","id":"20200508_nemeterettsegi_2020_feladatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c003188-b9ad-468b-83aa-e040e9e48855","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_nemeterettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 08. 05:49","title":"A némettel folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]