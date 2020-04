Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Bankmonitor","category":"kkv","description":"Megjelent a kkv-knak szánt legújabb MNB-s csodafegyver, az NHP Hajrá terméktájékoztatója, így már sokkal többet tudunk az új növekedési hitel részleteiről. Végigvesszük a legfontosabb pontokat.","shortLead":"Megjelent a kkv-knak szánt legújabb MNB-s csodafegyver, az NHP Hajrá terméktájékoztatója, így már sokkal többet tudunk...","id":"20200421_Fontos_reszletek_derultek_ki_a_szuperolcso_ceges_hitelrol_az_NHP_Hajrarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805d5f9d-0467-4c57-b1b5-ac31456c177b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_Fontos_reszletek_derultek_ki_a_szuperolcso_ceges_hitelrol_az_NHP_Hajrarol","timestamp":"2020. április. 21. 14:30","title":"Fontos részletek derültek ki a szuperolcsó céges hitelről, az NHP Hajráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","shortLead":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","id":"20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc527206-002d-4e07-8427-09a95709bf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","timestamp":"2020. április. 21. 19:56","title":"Februárban tüdőgyulladással kezelték Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200 ágyas kórteremben\". A válságnak van jó oldala, hisz a fejlődés egy tőröl fakad vele. Most megtanuljuk jobban használni a virtuális világot, s a szeretetnek is vannak még tartalékai – véli a matematikus-pszichológus. ","shortLead":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200...","id":"20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2d394-d1f7-4098-9397-888c54ca8ee4","keywords":null,"link":"/360/20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"Mérő László a Home office-ban: \"Harmichatezer ágy nyilvánvaló abszurditás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","shortLead":"Jó hír viszont, hogy mind a fertőzöttek, mind a halálozások napi száma csökken az országban.","id":"20200420_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ade76-d0a0-44f9-a74b-d9f7a4aeb587","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 16:08","title":"Spanyolországban már 200 ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","shortLead":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","id":"20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a633ab-d052-4082-bb1a-ca4e4ddfdd30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","timestamp":"2020. április. 20. 20:57","title":"Negatív tartományba került Amerikában a nyersolaj ára a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolc esztendőn keresztül tartó, folyamatos emelkedés érhet véget a használtautó-piacon a koronavírus járvány miatt, amit többféleképpen igyekeznek kompenzálni a kereskedő cégek. ","shortLead":"Nyolc esztendőn keresztül tartó, folyamatos emelkedés érhet véget a használtautó-piacon a koronavírus járvány miatt...","id":"20200421_Online_vasarlassal_es_kiszallitassal_probalkoznak_itthon_is_a_hasznaltautokereskedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b03e6-5bbe-483f-9201-2cee87d30fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_Online_vasarlassal_es_kiszallitassal_probalkoznak_itthon_is_a_hasznaltautokereskedok","timestamp":"2020. április. 21. 16:49","title":"Online eladással és kiszállítással próbálkoznak itthon is a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":"A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben szájmaszkokat és tisztítószert fog felvinni egy űrállomásra és természetesen vele mehet az államtitkár unokahúga is. ","shortLead":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben...","id":"20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f531de-cb68-48b5-8a2b-01f541a20862","keywords":null,"link":"/360/20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 20. 19:30","title":"Duma Aktuál: Otthon készül a leendő magyar űrhajós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]