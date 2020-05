Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18d6e73d-5c9b-4600-8708-492bd1649651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 3213 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg meghalt. Ezzel 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján a Szent László Kórház főorvosa próbálta tudatosítani, hogy még mindig egy sok tekintetben ismeretlen vírussal van dolgunk. ","shortLead":"Magyarországon 3213 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg meghalt...","id":"20200509_Min_mulik_a_budapesti_korlatozasok_feloldasa__az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18d6e73d-5c9b-4600-8708-492bd1649651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8c69af-1977-4a4d-a4f0-294a5de158cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Min_mulik_a_budapesti_korlatozasok_feloldasa__az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 09. 11:01","title":"Szlávik János: Még mindig sok mindent nem tudunk a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart a rendőrség. ","shortLead":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart...","id":"20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b3d8c3-128e-4361-b7a6-d06beb25f50c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","timestamp":"2020. május. 09. 09:26","title":"30 járművet foglaltak le egy kocsilopásból is élő autószállítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c230d28-4ca7-47bb-8aaa-bb7a677dcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","timestamp":"2020. május. 10. 09:43","title":"Különleges maszkban pózol Orbán Viktor a mentők napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","shortLead":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","id":"202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0f9e4-c748-49f6-8213-cad4589a3e24","keywords":null,"link":"/360/202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","timestamp":"2020. május. 08. 13:00","title":"Tiborcz és Mészáros üzletfele állami gigahitel segítségével épít tízemeleteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány felforgatta az álláspiacot. Másfél hónap alatt felére csökkent a hirdetések száma az állásoldalakon, miközben nőtt az álláskeresők száma: a Jobline.hu-n 39 százalékkal többen pályáznak, mint a január közepi csúcsidőszakban. Hogyan reagáltak a munkaerőt toborzó cégek az új körülményekre, és milyen változást tapasztalnak az álláskeresők viselkedésében? Egy élelmiszeripari vállalatnál, egy állami hivatalban és egy jótékonysági szervezetnél néztünk körül.","shortLead":"A koronavírus-járvány felforgatta az álláspiacot. Másfél hónap alatt felére csökkent a hirdetések száma...","id":"20200508_Digitalis_toborzast_gyorsulo_munkaerofelvetelt_hoz_a_munkaltatoknal_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a849-f460-404f-9e8b-385acab95e1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_Digitalis_toborzast_gyorsulo_munkaerofelvetelt_hoz_a_munkaltatoknal_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 16:59","title":"Digitális toborzást, gyorsuló munkaerő-felvételt hoz a munkáltatóknál a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","shortLead":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","id":"20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5caddf8-c5f1-4f08-ab73-7722708c423f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","timestamp":"2020. május. 10. 06:41","title":"W8-as motorral szerelt igen ritka VW Passatot árulnak Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75222318-1dda-4d7f-9fee-2c6ae241f9fe","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","timestamp":"2020. május. 09. 15:00","title":"Karanténvers V. - Pajor Tamás: A koronatanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","shortLead":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","id":"20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1aa89-5aa6-4847-b7fc-47bebc001c78","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","timestamp":"2020. május. 08. 16:59","title":"Egy hathetes csecsemő is meghalt Angliában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]