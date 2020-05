Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc5b50e-e6b0-4c20-9888-8889d59893a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kalapács alá kerül New Yorkban a legendás kosárlabdázó, Michael Jordan használt sportcipője.","shortLead":"Kalapács alá kerül New Yorkban a legendás kosárlabdázó, Michael Jordan használt sportcipője.","id":"20200509_Akar_50_millio_forintot_is_fizethetnek_Jordan_kulonleges_sportcipojeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5b50e-e6b0-4c20-9888-8889d59893a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f901e0e8-664a-40e1-9fa1-f88b81921582","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Akar_50_millio_forintot_is_fizethetnek_Jordan_kulonleges_sportcipojeert","timestamp":"2020. május. 09. 16:45","title":"Akár 50 millió forintot is fizethetnek Jordan különleges sportcipőjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4187689-f50a-4631-ae58-58de899b316f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha segélyhívást indít a felhasználó, a központba a hívással együtt automatikusan eljutnak egészségügyi adatai is, ha iPhone-t vagy Apple Watch órát használ – ezt ígéri az Apple új fejlesztése, melynek technikai háttere már megtalálható az iOS operációs rendszer új bétájában.","shortLead":"Ha segélyhívást indít a felhasználó, a központba a hívással együtt automatikusan eljutnak egészségügyi adatai is, ha...","id":"20200508_iphone_13_5_medical_id_orvosi_azonosito_elkuldese_beallitas_iphoneon_mentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4187689-f50a-4631-ae58-58de899b316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045967a-7c17-475a-9f54-b5e3af8712f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_iphone_13_5_medical_id_orvosi_azonosito_elkuldese_beallitas_iphoneon_mentok","timestamp":"2020. május. 08. 11:03","title":"Ha valaki iPhone-ról hívja majd a mentőket, a telefon a háttérben átküldi a fontos adatokat a diszpécsernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére és a tervek ellenőrzésére. Pakson konténerváros épül, Kalocsán laktanyát építenek át a több mint 10 ezer munkásnak. Az Országgyűlés eközben a középpontban Pakssal kijelölte a közép-dunai kiemelt fejlesztési térséget, ahova egy nem hivatalos minisztériumi prezentáció szerint uniós támogatásokat akarnak koncentrálni.","shortLead":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére...","id":"20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20a21c2-f210-4c8c-8b38-b7cb1e27ed26","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","timestamp":"2020. május. 08. 14:15","title":"Hétmilliárd forintból kezdik tető alá hozni Paks II. konténervárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget adnak arra, hogy eldöntsék: otthon vagy a munkahelyükön szeretnének-e dolgozni.","shortLead":"Miközben a Google és a Facebook is azt tervezi, hogy lassan újra megnyitják irodáikat, a munkavállalóknak lehetőséget...","id":"20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f3042-9d3c-4fb8-80b0-fb8fce91b0b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_google_facebook_koronavirus_jarvany_home_offie_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 08. 15:03","title":"Úgy döntött a Google és a Facebook, hogy 2020 végéig otthon maradhatnak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva a koronavírus-járvánnyal – több ezer katona vonult fel, hogy megemlékezzen a második világháborúban Németország ellen aratott győzelem 75. évfordulójáról.","shortLead":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva...","id":"20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c378e1-c736-409c-b867-88bfac14255d","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","timestamp":"2020. május. 09. 14:51","title":"Győzelem napja – csend Moszkvában, díszszemle Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b41cfe-ade0-4d50-a649-1f8270cf3bd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új irányzat született a karanténvideók műfajában, és csak tisztelegni tudunk az előadó előtt.","shortLead":"Új irányzat született a karanténvideók műfajában, és csak tisztelegni tudunk az előadó előtt.","id":"20200509_Budapesti_Tescoban_oregsavban_feszko_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b41cfe-ade0-4d50-a649-1f8270cf3bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdd7160-4540-4507-904a-3c9c5ddaf5c6","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Budapesti_Tescoban_oregsavban_feszko_van","timestamp":"2020. május. 09. 08:10","title":"„Budapesti Tescóban öregsávban feszkó van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1f5498-6c2b-4bc7-a5f3-a9753a467517","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Európa eddigi legnagyobb zöld homlokzata jött létre. ","shortLead":"Európa eddigi legnagyobb zöld homlokzata jött létre. ","id":"20200508_Harmincezer_novennyel_boritottak_be_Dusseldorfban_egy_irodahazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef1f5498-6c2b-4bc7-a5f3-a9753a467517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd2ab1-d49f-41ea-b726-9ba2e382e36e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200508_Harmincezer_novennyel_boritottak_be_Dusseldorfban_egy_irodahazat","timestamp":"2020. május. 08. 13:36","title":"Harmincezer növénnyel borítottak be Düsseldorfban egy irodaházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc szerint egy járvány idején folyamatosan változik a helyzet, ez pedig a maszkviselés kérdését is képes felülírni.","shortLead":"Jakab Ferenc szerint egy járvány idején folyamatosan változik a helyzet, ez pedig a maszkviselés kérdését is képes...","id":"20200508_arcmaszk_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8ae1b1-f9bf-4584-9bfb-f47ed61a4409","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_arcmaszk_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 12:12","title":"Figyelmeztet a magyar virológus: Mindenki hordjon maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]