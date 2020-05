Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját a Mathias Corvinus Collegium alapítványának.","shortLead":"A Richter operatív elnöke szerint nem jó ötlet, hogy a kormány odaadná a vállalat 10 százalékos részvénycsomagját...","id":"20200513_richter_bogsch_erik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a06633-169e-49db-a373-a7af204fbc61","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_richter_bogsch_erik","timestamp":"2020. május. 13. 19:40","title":"Bogsch Erik: Felvásárlás áldozatává válhat a Richter az új részvényesi szerkezet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben. 