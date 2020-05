Hogyan kerültek fel halottak az országos tesztelési listára?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor a helyreállításra szánt milliárdokat osztják szét – hívja fel a figyelmet Thomas Greminger, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára.","shortLead":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor...","id":"20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd334cbc-5377-4143-96ea-97ddf25649eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 16:39","title":"Több korrupciót is hozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egymilliárd eurós adózott nyereséget könyvelt el a Ryanair a március 31-ével zárult, 2020-as pénzügyi évben, 13 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az első negyedévre viszont már 200 millió eurós veszteséggel számol az ír fapados légitársaság.","shortLead":"Egymilliárd eurós adózott nyereséget könyvelt el a Ryanair a március 31-ével zárult, 2020-as pénzügyi évben, 13...","id":"20200518_Minden_utas_57_euro_nyereseget_hozott_tavaly_a_Ryanairnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f6f48-2c41-45a8-8e26-842489f1cf95","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Minden_utas_57_euro_nyereseget_hozott_tavaly_a_Ryanairnek","timestamp":"2020. május. 18. 16:29","title":"Minden utas 57 euró nyereséget hozott a Ryanairnek az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is megválasztották volna, de fel is akarja használni befolyását jó ügyek támogatására? Lehet-e civilnek, egyáltalán normálisnak maradni a világ legszigorúbban védett családjaként, múzeumszerű épületben élve, uralkodók, államfők s a világ talán legnagyobb felelősségével felruházott férj társaságában? A HVG-könyvek által kiadott Michelle Obama Így lettem című memoárból készült cikksorozatunk befejező epizódja.","shortLead":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is...","id":"20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9263d-3d52-43eb-8d3a-4716caf1157b","keywords":null,"link":"/360/20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","timestamp":"2020. május. 17. 11:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 5. rész: Renegát és Reneszánsz a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zaj? Az lesz.","shortLead":"Zaj? Az lesz.","id":"20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a707c76-3168-4f3b-b295-68825c868592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b525eb0-df44-4af2-a075-e0dff78d5670","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_egyiptom_kairo_lakohaz_feluljaro_sztrada_hid","timestamp":"2020. május. 16. 21:34","title":"Centikre a házaktól épül az új sztráda Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59648b0-3a1f-4b54-93b1-20df36e61c1c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A jó befektetés vagy a kultúra iránti megszállottság hajtja a leggazdagabb magyar műgyűjtőket? Egy új sorozatban szóra bírták azokat az embereket, akik már nem számolják, mennyi pénztől szabadultak meg egy-egy jobb műremekért. A rendezővel és a producerrel beszélgettünk. ","shortLead":"A jó befektetés vagy a kultúra iránti megszállottság hajtja a leggazdagabb magyar műgyűjtőket? Egy új sorozatban szóra...","id":"20200517_Hozza_kellett_szoknunk_a_szazmilliokhoz__eloszor_szol_sorozat_magyar_mukincsgyujtokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b59648b0-3a1f-4b54-93b1-20df36e61c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c20dfb-1b1c-49b5-9156-ce3dc926ad79","keywords":null,"link":"/kultura/20200517_Hozza_kellett_szoknunk_a_szazmilliokhoz__eloszor_szol_sorozat_magyar_mukincsgyujtokrol","timestamp":"2020. május. 17. 20:00","title":" Verseskötet 36 millióért, festmény nyolcszor ennyiért - miért költ egy műgyűjtő? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három beteg hunyt el az elmúlt 24 órában koronavírusban, a beazonosított fertőzöttek száma 3509 főre nőtt. Hétfőn Budapesten is lazítanak a korlátozásokon. Olvasson el minden fontos hírt a járványról a hvg.hu percről percre tudósításában!","shortLead":"Három beteg hunyt el az elmúlt 24 órában koronavírusban, a beazonosított fertőzöttek száma 3509 főre nőtt. Hétfőn...","id":"20200517_Budapest_fertozott_percrol_percre_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931ce70a-812d-4b9f-9d03-8b83b19086df","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Budapest_fertozott_percrol_percre_koronavirus","timestamp":"2020. május. 17. 08:51","title":"Hétfőn nyit Budapest, 36 új fertőzőtt - percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk még túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövendőmondó, aki...","id":"202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4e0435b-fe28-4019-b990-77c5f58d4c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5f63fa-b94f-40d3-95c0-24bd05ff65e3","keywords":null,"link":"/360/202020__alessandro_vespignani_a_koronavirus_bestselleriroja__terjedesrol_es_lassulasrol__mi_tortent_ajovoben","timestamp":"2020. május. 17. 08:15","title":"„El lehet felejteni, hogy a koronavírus szezonális” – interjú Alessandro Vespignani tudományos jövőmondóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]