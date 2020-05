Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd7a6150-299e-4a25-9598-56ce63fa1844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók nemrég úgynevezett irizáló édességet mutattak be, amelyet most egy sütni-főzni szerető embernek is sikerült előállítania.","shortLead":"Svájci kutatók nemrég úgynevezett irizáló édességet mutattak be, amelyet most egy sütni-főzni szerető embernek is...","id":"20200522_irizalas_csokolade_diffrakcio_szivarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7a6150-299e-4a25-9598-56ce63fa1844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4895ffb8-815d-4bb0-85fc-3cfde5bccea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_irizalas_csokolade_diffrakcio_szivarvany","timestamp":"2020. május. 22. 22:01","title":"Otthoni körülmények közt gyártottak színváltoztatós csokoládét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30956b0a-fbe2-467b-9805-1cb3ce520780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu látványos infografikát készített, hogy mindenki értse, hogyan alakul a rangsor most az androidos mobilokba szerelt processzorok között.","shortLead":"Az AnTuTu látványos infografikát készített, hogy mindenki értse, hogyan alakul a rangsor most az androidos mobilokba...","id":"20200521_android_mobil_processzor_antutu_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30956b0a-fbe2-467b-9805-1cb3ce520780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74da85cf-570c-452d-89ac-24d8e1fddfae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_android_mobil_processzor_antutu_benchmark_teszt","timestamp":"2020. május. 21. 14:03","title":"Androidos mobilt venne? Így alakul most az erősorrend a processzorok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","shortLead":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","id":"20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621e2dc5-6d62-45e4-9b15-60b14e1221be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","timestamp":"2020. május. 21. 17:05","title":"Külföldön is felfigyeltek a bőrbe varrt magyar Volkswagen csapatszállítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","shortLead":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","id":"20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e93249-b8d6-4ccb-a498-ca1b34ac0217","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 06:17","title":"Halálra késeltek két embert a Deák téren az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ed0654-cfac-4c12-bd98-0cb29fb3d53e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A koronavírus-járvány során a családok komoly változásokon mentek keresztül. ","shortLead":"A koronavírus-járvány során a családok komoly változásokon mentek keresztül. ","id":"20200521_A_csalad_ujrainditasa_visszateres_egy_uj_normalitasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ed0654-cfac-4c12-bd98-0cb29fb3d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac9067-86ad-4af1-a69d-749106a249eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200521_A_csalad_ujrainditasa_visszateres_egy_uj_normalitasba","timestamp":"2020. május. 21. 16:15","title":"A család újraindítása: visszatérés egy új normalitásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg halálesettel járhat majd. A helyzeten az Afghan Dreamers nevű fejlesztői csapat enyhítene.","shortLead":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg...","id":"20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230feb87-1628-4f0e-bc59-b9e1789e8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:05","title":"14-17 éves afgán lányok használt autóalkatrészekből raktak össze lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Olyan intenzíven találgatják a közéletben, ki lesz az egészségügy irányítója, mintha Kásler Miklós máris megbukott volna. Pedig a játszma többesélyes.","shortLead":"Olyan intenzíven találgatják a közéletben, ki lesz az egészségügy irányítója, mintha Kásler Miklós máris megbukott...","id":"202021__kasler_kontra_merkely__bedros_robert__dontes_elott__babszinhazi_csata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3371114-f758-4587-a316-32d16cc8d21d","keywords":null,"link":"/360/202021__kasler_kontra_merkely__bedros_robert__dontes_elott__babszinhazi_csata","timestamp":"2020. május. 21. 13:00","title":"Merkely Béla nem akar miniszter lenni. De mer-e nemet mondani, ha Orbán felkéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","id":"20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbae81-1fc1-49bf-842c-80cfae36476b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","timestamp":"2020. május. 21. 21:13","title":"Megkezdődött a magyar koronavírus-vakcina fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]