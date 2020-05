Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","shortLead":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","id":"20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb29a955-c0c1-461a-887f-73dd0cee0010","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","timestamp":"2020. május. 25. 08:04","title":"22 helyen nem tartották be az este tíz órás zárást Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és a mögöttünk lévő évtizednek az egyik legtartalmasabb beszéde. A munka, a család és a rend már akkor központi szerepet töltöttek be gondolkodásában, tíz éve pedig még úgy fogalmazott, sokszínű Magyarországot szeretne, ahol az ellenzék is a nemzeti egység része. Ezekből azonban mára nem sok maradt. Átláthatóságot ígért Orbán, de azóta az EU legkorruptabbjai közé kerültünk.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és...","id":"20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbbeaa-a263-47b9-b575-2f8311295146","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","timestamp":"2020. május. 25. 11:15","title":"Orbán úgy indította a NER-t, hogy az ellenzék is a nemzet része. Azóta kitagadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca937515-4380-4704-9594-7fd8d2ad5653","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az elismert történészprofesszor, akadémikus a rendszerváltást megelőzően és kis ideig utána kipróbálta magát politikusként is. A HVG épp ekkoriban, az MSZP megalakulásakor, 1989 októberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az elismert történészprofesszor, akadémikus a rendszerváltást megelőzően és kis ideig utána kipróbálta magát...","id":"20200524_Rendszervaltok30__Ormos_Maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca937515-4380-4704-9594-7fd8d2ad5653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0bb4aa-9541-4cfb-a58b-8a4d955e2425","keywords":null,"link":"/360/20200524_Rendszervaltok30__Ormos_Maria","timestamp":"2020. május. 24. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Ormos Mária: Utópiák nélkül még mindig a fákon ugrálnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7c6725-4e24-4963-983c-080790073325","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Innentől kezdve tényleg csak az egyedi dizájnban mutatkozna meg, hogy melyik autó melyik márkáé.","shortLead":"Innentől kezdve tényleg csak az egyedi dizájnban mutatkozna meg, hogy melyik autó melyik márkáé.","id":"20200525_Univerzalis_gordeszka_szeru_platformra_epithetne_barmelyik_ceg_elektromos_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7c6725-4e24-4963-983c-080790073325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3470b975-9f3c-4a8e-85d0-d240e11b1202","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_Univerzalis_gordeszka_szeru_platformra_epithetne_barmelyik_ceg_elektromos_autokat","timestamp":"2020. május. 25. 15:40","title":"Univerzális, gördeszkaszerű platformra építhetne bármelyik cég elektromos autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ fejlesztőinek a következő időkben nem sok idejük lesz pihenni.","shortLead":"Az AvtoVAZ fejlesztőinek a következő időkben nem sok idejük lesz pihenni.","id":"20200526_6_ev_alatt_17_uj_lada_jon_tobbek_kozt_a_teljesen_uj_niva_is_avtovaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac81c3f-17c0-4b64-9842-7095fb84e269","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_6_ev_alatt_17_uj_lada_jon_tobbek_kozt_a_teljesen_uj_niva_is_avtovaz","timestamp":"2020. május. 26. 09:21","title":"6 év alatt 17 új Lada jön, többek között a teljesen új Niva is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A konzervatív Die Welt szerint a koronaválság alapvető fordulatra kényszerítette Angela Merkelt, aki mindezidáig élesen elutasította, hogy az unió közösen felvett kölcsönök segítségével lábaljon ki a bajból, ám most mégis beadta a derekát. És egyre többeket győz meg igazáról. ","shortLead":"A konzervatív Die Welt szerint a koronaválság alapvető fordulatra kényszerítette Angela Merkelt, aki mindezidáig élesen...","id":"20200525_Die_Welt_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cdb40a-f787-4585-b0eb-b9ff48c6214c","keywords":null,"link":"/360/20200525_Die_Welt_lapszemle","timestamp":"2020. május. 25. 07:30","title":"Die Welt: Merkel a visegrádiakat leszerelte, egyre közelebb az eurókötvény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c33b09-6613-48c7-a6cf-81003c7bdf66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldi foglalásokat szinte mind lemondták, a magyaroknak pedig nincs pénzük hosszabb hajóutakra. A programra 4,6 milliárd forint közpénzt költöttek.","shortLead":"A külföldi foglalásokat szinte mind lemondták, a magyaroknak pedig nincs pénzük hosszabb hajóutakra. A programra 4,6...","id":"20200526_allami_nyaralohajo_program_hajozas_mahart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5c33b09-6613-48c7-a6cf-81003c7bdf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3408ee57-913f-4b64-91b1-7653b349c611","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_allami_nyaralohajo_program_hajozas_mahart","timestamp":"2020. május. 26. 07:30","title":"Nem indul biztatóan a közpénzből finanszírozott nyaralóhajó-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77b1567-a96d-4462-a5e0-273621d61574","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétfői edzés végén sérült meg a csatár.","shortLead":"A hétfői edzés végén sérült meg a csatár.","id":"20200525_Sulyosan_megserulhetett_Ibrahimovic_a_Milan_edzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77b1567-a96d-4462-a5e0-273621d61574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b89cf86-a690-4cfc-9a5d-830e093ca12e","keywords":null,"link":"/sport/20200525_Sulyosan_megserulhetett_Ibrahimovic_a_Milan_edzesen","timestamp":"2020. május. 25. 19:39","title":"Súlyosan megsérülhetett Ibrahimovic a Milan edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]