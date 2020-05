Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket, irányította a Soros Alapítványt, perelte az MSZMP-t. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket...","id":"20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d2a793-92cb-47ac-b79a-49fb5ae67f28","keywords":null,"link":"/360/20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","timestamp":"2020. május. 27. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Dornbach Alajos: Politikai ügyekben soha egyetlen fillért sem fogadtam el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről bevizsgálása után kiderült: akkor sem védene, ha lenne mitől.","shortLead":"Megvéd a mobiltelefonok káros sugárzásától, sőt az 5G hatásaitól is – állítja termékéről egy brit cég. Az eszközről...","id":"20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec666fbf-9fa2-478a-906a-6dc663cd8330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8908c6-b1d5-4f5f-a5c7-159cf87ed7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_5g_bioshield_usb_kulcs_sugarzas_atveres","timestamp":"2020. május. 28. 15:03","title":"Ez az USB-kulcs állítólag megvéd az 5G-től, de nehogy megvegye, átverés az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sérelemdíjra vágyik a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére. Robert Escobar azt állítja, hogy feltörték az iPhone-ját, majd a FaceTime-on fenyegető üzeneteket kapott, és ezek hatására menekülni kényszerült.","shortLead":"Komoly sérelemdíjra vágyik a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére. Robert Escobar azt állítja, hogy feltörték...","id":"20200528_pablo_escobar_drogbaro_roberto_escobar_apple_per_facetime","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e9dd8-974b-4f91-bb95-57d5406b3f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_pablo_escobar_drogbaro_roberto_escobar_apple_per_facetime","timestamp":"2020. május. 28. 17:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére 823 milliárd forintnyi dollárra perli az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szankciós törvénytervezetről már csak Donald Trump aláírása hiányzik.","shortLead":"A szankciós törvénytervezetről már csak Donald Trump aláírása hiányzik.","id":"20200528_szankciok_egyesult_allamok_ujgurok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbadc02-853a-4c9e-8dce-1dc4bbd7034c","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_szankciok_egyesult_allamok_ujgurok","timestamp":"2020. május. 28. 09:27","title":"Az ujgurok elnyomása miatt készül szankcionálni Kínát az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b9fe31-7733-4f92-9338-259048f96c38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A napfény elől menekülnek egy repülővel a Netflix belga sorozatának szereplői, Hollywood aranykorát mutatja be a Glee és Kés/Alatt alkotója, izgalmas ügyvédes sorozat jött az HBO-ra. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója, három titkos favorittal, amire kevesebb figyelem jutott az elmúlt hetekben. ","shortLead":"A napfény elől menekülnek egy repülővel a Netflix belga sorozatának szereplői, Hollywood aranykorát mutatja be a Glee...","id":"20200528_Stream360_Hatodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b9fe31-7733-4f92-9338-259048f96c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c16a0c-980c-4c90-bb57-f7a3c0390700","keywords":null,"link":"/360/20200528_Stream360_Hatodik_resz","timestamp":"2020. május. 28. 19:00","title":"Stream360: A belgák megcsinálták a saját Lost-jukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","shortLead":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","id":"20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f844f7-2c8e-4998-91fd-980086a8b0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","timestamp":"2020. május. 27. 13:14","title":"Alkotmánybírósághoz fordult Szél Bernadett a gödi einstand miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","shortLead":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","id":"20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc28a8b-7cd5-40f4-b3da-d6f4db7776db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","timestamp":"2020. május. 28. 07:59","title":"Teljesen lágyhibrid lett a megújult BMW 6 GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218cb0bf-e5e0-436e-877e-650b63541351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszított tengelytávú Cadillac Escalade leginkább egy luxuslakosztálynak felel meg. ","shortLead":"A hosszított tengelytávú Cadillac Escalade leginkább egy luxuslakosztálynak felel meg. ","id":"20200528_Elado_Tom_Brady_korantsem_hetkoznapi_Cadillacje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218cb0bf-e5e0-436e-877e-650b63541351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003ea1db-9037-47e3-abfc-b756e514ba95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Elado_Tom_Brady_korantsem_hetkoznapi_Cadillacje","timestamp":"2020. május. 28. 11:43","title":"Eladó Tom Brady korántsem hétköznapi Cadillac-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]