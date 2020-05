Megkéseltek két embert Gyulán, egyikük meghalt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök hirtelen távozása mögött. Nagy Márton egyik napról a másikra, 18 év után hagyta ott a jegybankot. ","shortLead":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök...","id":"20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73751b5c-0e8d-42d4-bba1-25366c807886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","timestamp":"2020. május. 30. 10:33","title":"\"Az elnök úr bizalmából esett ki\" - nem egy másik pozíció miatt távozhatott Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda Ernővel, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökével.","shortLead":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda...","id":"202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cf89-f49c-4449-8a8e-5bd770701a6a","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","timestamp":"2020. május. 31. 08:15","title":"Mire jutottak a magyarországi laborok a koronavírussal? Interjú Duda Ernővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","shortLead":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","id":"20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb0bfb-9192-4f84-81f0-71a0732626a7","keywords":null,"link":"/360/20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Bauer: Emlékperc, amely nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdc0cd-91c7-47a0-a683-b8ddd50465cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koncertfelvétel 1970. május 30-án és 31-én, szombaton és vasárnap zajlott. Bár szó sem lehetett utókeverésről, mai füllel is jól szól az anyag.\r

\r

","shortLead":"A koncertfelvétel 1970. május 30-án és 31-én, szombaton és vasárnap zajlott. Bár szó sem lehetett utókeverésről, mai...","id":"20200530_Otven_eve_rogzitettek_az_elso_magyar_koncertlemezt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60bdc0cd-91c7-47a0-a683-b8ddd50465cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f0ba51-9083-4acd-907d-5c46f38cae11","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Otven_eve_rogzitettek_az_elso_magyar_koncertlemezt","timestamp":"2020. május. 30. 17:41","title":"Ötven éve rögzítették az első magyar koncertlemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor","category":"kkv","description":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem tudta fizetni még az adóját sem, és nincs azon szerencsések között, akiknek három hónapig elengedik a fizetési kötelezettségét. Ez azonban még visszaüthetnek egy esetleges hitelfelvétel, csok támogatás vagy Babaváró hitel igénylése során.","shortLead":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem...","id":"20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e649bab-d6bd-430c-8a6f-f35e430b4bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","timestamp":"2020. május. 29. 13:30","title":"Bukhatják a csokot és a Babavárót a tevékenységüket ideiglenesen szüneteltető egyéni vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","shortLead":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","id":"20200529_trump_who_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62e040-85ee-46fc-95aa-1596eac123a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_trump_who_kina","timestamp":"2020. május. 29. 21:55","title":"Trump minden kapcsolatot megszakított a WHO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken őrizetbe vették azt a minneapolisi rendőrt, aki miatt meghalt hétfőn egy afroamerikai férfi. A haláleset felkorbácsolta a helyi színesbőrű közösség indulatait, még pénteken is tartottak a gyújtogatások és fosztogatások.","shortLead":"Pénteken őrizetbe vették azt a minneapolisi rendőrt, aki miatt meghalt hétfőn egy afroamerikai férfi. A haláleset...","id":"20200529_Orizetbe_vettek_a_nyakra_terdelo_minneapolisi_rendort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb143ae-0eb5-4cb3-8ac1-0eb34a29cca1","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Orizetbe_vettek_a_nyakra_terdelo_minneapolisi_rendort","timestamp":"2020. május. 29. 20:04","title":"Őrizetbe vették a nyakra térdelő minneapolisi rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","shortLead":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","id":"20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e68667e-d28b-4094-b3c5-6a1a66c7c7a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","timestamp":"2020. május. 31. 06:41","title":"Új gazdára vár egy nagyon ritka 24 éves Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]