[{"available":true,"c_guid":"83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","shortLead":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","id":"20200601_christo_csomagolo_muvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83100b40-8b09-41f4-a890-e25376f6edbf","keywords":null,"link":"/elet/20200601_christo_csomagolo_muvesz","timestamp":"2020. június. 01. 10:38","title":"Meghalt Christo, a világhírű bolgár csomagolóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi feladatot kellene megoldania.\r

","shortLead":"A hallgatók szerint van, akinek azzal kellett szembesülnie, hogy tíz nap alatt 12 zárthelyit, 4 jegyzőkönyvet és 4 házi...","id":"20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c72bc11-de12-4cd7-b9d0-ec01f3341d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33424fe-28d1-4ba7-b8a7-34889b531e83","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_tavoktatas_muegyetem_bme","timestamp":"2020. június. 01. 12:52","title":"Akadozott a távoktatás, aztán jött a kemény számonkérés a Műegyetem egyik karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","shortLead":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","id":"20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a46f137-07ab-4690-805e-01c834412913","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","timestamp":"2020. június. 01. 09:58","title":"Kilencmillió forintot csaltak ki az unokázós csalók egy nagyitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig lebegő apró folyadékcseppeken, zárt térben sokkal jobban fertőz – az MTA akadémikusa összeszedte, mik a legfrissebb tudnivalók a SARS-CoV-2 vírusról.","shortLead":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig...","id":"20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488d1923-c6a6-4f28-9ab3-88769ebabb9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","timestamp":"2020. június. 02. 12:22","title":"Magyar kutató: Sokkal több embert kell megvizsgálni a fertőzési lánc megszakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit ölik le. ","shortLead":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit...","id":"202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d371654-589a-45d1-ba4a-8e05267e6408","keywords":null,"link":"/360/202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","timestamp":"2020. június. 01. 14:00","title":"A járvány a feje tetejére állította a globális élelmiszer-termelési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el a válságstábok hétfői sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Szlovéniában negyedik, Horvátországban második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - hangzott el...","id":"20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057cc68b-6693-4a96-a850-d4c5b1c796f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Javulo_jarvanyhelyzet_a_szomszedban_fertozesmentes_Szlovenia_es_Horvatorszag","timestamp":"2020. június. 01. 17:41","title":"Javuló járványhelyzet a szomszédban: fertőzésmentes Szlovénia és Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","shortLead":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","id":"20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a68bba-1318-4a91-9efe-75c6df53a6b8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","timestamp":"2020. május. 31. 17:53","title":"Michiganben egy rendőr letette a sisakot, majd békében vonult a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","shortLead":"A színész Donald Trumpnak is nekiment egy esszében.","id":"20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6dc10-890c-4229-b4f8-8de082759c3c","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_george_clooney_rasszizmus_jarvany_amerika_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 10:16","title":"George Clooney: A rasszizmus Amerika legnagyobb járványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]