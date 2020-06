Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás idézte elő.","shortLead":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás...","id":"20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eebd4ee-811e-4ee9-a2fa-087ccf7c4759","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","timestamp":"2020. június. 02. 07:21","title":"Emberölésnek minősítette a hivatalos vizsgálat George Floyd halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi Tienanmen téri tüntetés vérbe fojtásának évfordulója alkalmából rendeznek minden évben.","shortLead":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi...","id":"20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b5746-2c3a-4f4e-9d74-c5e02f4f4e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","timestamp":"2020. június. 01. 16:06","title":"Megtört a 30 éves hagyomány – betiltották a Tienanmen-megemlékezést Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szomszédos Horvátországban is, az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet.","shortLead":"A szomszédos Horvátországban is, az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet.","id":"20200531_szlovenia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d596471f-5908-47d8-96a0-dba370987c70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 31. 16:42","title":"Biztató nyár előtt: Szlovéniában harmadik napja nincs új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437e3232-18cb-4b43-9741-2ccd0d0862b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megengedettnél jóval többen vehettek részt az összejövetelen. ","shortLead":"Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark...","id":"202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9eb2f8-dafe-47da-8461-3830e3fcfc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb503ceb-7481-4f9a-ac7d-87610ebc1bef","keywords":null,"link":"/360/202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","timestamp":"2020. június. 02. 10:00","title":"Fellélegeztek az állatok – itt az ideje, hogy újragondoljuk a nemzeti parkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]