[{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hete döntöttek az iskolák júniusi kinyitása mellett.","shortLead":"Két hete döntöttek az iskolák júniusi kinyitása mellett.","id":"20200603_Alig_mentek_vissza_a_diakok_az_iskolakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2a80eb-31aa-4633-93a3-c639485c8a78","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Alig_mentek_vissza_a_diakok_az_iskolakba","timestamp":"2020. június. 03. 05:23","title":"Alig mentek vissza a diákok az iskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miskolci vonalon akár másfél órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"A miskolci vonalon akár másfél órával is megnőhet a menetidő.","id":"20200602_Kisiklott_egy_tehervonat_Hatvannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8281c3-a81c-47b2-a9ce-a8c3b4fa20ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kisiklott_egy_tehervonat_Hatvannal","timestamp":"2020. június. 02. 20:17","title":"Kisiklott egy tehervonat Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta kárát a randalírozásnak. ","shortLead":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta...","id":"20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e6a30-a225-4474-bebb-2b64a64435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","timestamp":"2020. június. 01. 19:30","title":"Az utcán tört-zúzott a 14 éves fiú, miután összeveszett a barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3960354f-f1e5-4003-bd95-1531da0a4df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zöldre festettük a metró szellőzőnyílását és kapott egy Super Mario-s húsevő növényt. Először jött 4 rendőr, aztán 20. Aztán helyszíneltek - számolt be hétfői kalandjáról Facebook oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). ","shortLead":"Zöldre festettük a metró szellőzőnyílását és kapott egy Super Mario-s húsevő növényt. Először jött 4 rendőr, aztán 20...","id":"20200601_Az_MKKP_zoldre_festette_a_metro_szellozonyilasat_ezutan_jott_tobb_mint_husz_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3960354f-f1e5-4003-bd95-1531da0a4df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91caf681-319a-4e34-b578-21b60e849479","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_MKKP_zoldre_festette_a_metro_szellozonyilasat_ezutan_jott_tobb_mint_husz_rendor","timestamp":"2020. június. 01. 20:34","title":"Az MKKP zöldre festette a metró szellőzőnyílását, majd jött több mint húsz rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit ölik le. ","shortLead":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit...","id":"202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d371654-589a-45d1-ba4a-8e05267e6408","keywords":null,"link":"/360/202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","timestamp":"2020. június. 01. 14:00","title":"A járvány a feje tetejére állította a globális élelmiszer-termelési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi...","id":"20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4509cc1-7e40-4a0d-946b-5e2e40132000","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 01. 17:08","title":"A WHO szerint hiányt szenved a többi páciens ellátása a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre nyolc verseny dátuma tűnik biztosnak a naptárban.","shortLead":"Egyelőre nyolc verseny dátuma tűnik biztosnak a naptárban.","id":"20200602_f1_magyar_nagydij_datum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd0d55-1815-496e-88c0-548d65d9ff8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_f1_magyar_nagydij_datum","timestamp":"2020. június. 02. 11:30","title":"Megvan az idei F1-es Magyar Nagydíj időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos tisztálkodásra. A feltalálót elnöki kitüntetésben részesítették.","shortLead":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos...","id":"20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5ed3d-9c27-461c-bd48-fa00a671fa7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 03. 10:20","title":"Kitüntették a 9 éves kenyai kisfiút, aki egy érdekes kézmosóval küzd a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]