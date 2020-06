Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7103d38-5ceb-4f2a-abba-e6ca684e806f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó leleplezte nagyméretű négyajtós kupéjának ráncfelvarrt változatát.","shortLead":"A stuttgarti gyártó leleplezte nagyméretű négyajtós kupéjának ráncfelvarrt változatát.","id":"20200604_ovatosan_frissult_fel_a_mercedes_cls","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7103d38-5ceb-4f2a-abba-e6ca684e806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cdb85c-231d-4c4d-993e-a481e5b4a9b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_ovatosan_frissult_fel_a_mercedes_cls","timestamp":"2020. június. 04. 07:59","title":"Óvatosan frissült fel a Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e a koronavírus-betegek kezelésére. A páciensek más összetételű hatóanyagot kapnak, nem azt, ami a patikákban megvásárolható tablettákban van.","shortLead":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e...","id":"20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7277361-a69f-4574-ac32-ed8d63af82cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","timestamp":"2020. június. 03. 14:03","title":"Lehet, hogy az ibuprofén mégis segíthet leküzdeni a koronavírust, a tudósok már vizsgálódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén egy új összetartozás-dalt osztott meg a miniszterelnök a Facebook-oldalán, de mit tartott fontosnak az utóbbi öt évben?



","shortLead":"Idén egy új összetartozás-dalt osztott meg a miniszterelnök a Facebook-oldalán, de mit tartott fontosnak az utóbbi öt...","id":"20200604_Nelkuled_Marti_dala__Orban_Viktor_tobbszor_uzent_dallal_junius_4en","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53c64e5-417d-4c0b-a8af-5b5f11f16fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nelkuled_Marti_dala__Orban_Viktor_tobbszor_uzent_dallal_junius_4en","timestamp":"2020. június. 04. 10:33","title":"Nélküled, Márti dala – Orbán Viktor többször üzent dallal Trianon napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","shortLead":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","id":"20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6e6ed1-c55c-4951-89af-4ec1cd6a510c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","timestamp":"2020. június. 03. 19:15","title":"Nem vetné be a hadsereget tüntetők ellen az amerikai védelmi miniszter, de nem az övé az utolsó szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47033087-b04a-4ead-bd71-e75ca5ee3992","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség lemondott elnöke reagált a szervezet belső ügyeinek vizsgálatáról szóló, súlyos megállapításokat tartalmazó jelentésre.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség lemondott elnöke reagált a szervezet belső ügyeinek vizsgálatáról szóló, súlyos...","id":"20200604_ajan_tamas_iwf_korrupcio_vizsgalat_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47033087-b04a-4ead-bd71-e75ca5ee3992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c1a9b2-ad28-4fbd-a81c-892ccc5f04bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_ajan_tamas_iwf_korrupcio_vizsgalat_nyilatkozat","timestamp":"2020. június. 04. 22:46","title":"Aján állítja: egész életében betartotta a a törvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d29c9e0-70e4-40cd-bb31-7a80ec047e49","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Egy Hohenzollern királyné számára épült, majd egy tragikus sorsú német politikus pihenőhelye volt, de most pénzhiány miatt új tulajdonost keres a Rathenau-múzeum, amelyben Németország egyik legsokoldalúbb és legellentmondásosabb személyiségének, Walter Rathenaunak az emlékét ápolták eddig.","shortLead":"Egy Hohenzollern királyné számára épült, majd egy tragikus sorsú német politikus pihenőhelye volt, de most pénzhiány...","id":"202014__kastelytortenelem__porosz_epitteto__nagypolgari_tulajdonos__ez_ahaz_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d29c9e0-70e4-40cd-bb31-7a80ec047e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b4a9c-b639-48b3-b0c6-ea43e30437df","keywords":null,"link":"/360/202014__kastelytortenelem__porosz_epitteto__nagypolgari_tulajdonos__ez_ahaz_elado","timestamp":"2020. június. 03. 13:00","title":"Eladó lett a weimari köztársaság 1922-ben lelőtt külügyminiszterének villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak a megkérdezettek 11 százaléka mondta azt, hogy több alkoholt fogyasztott a korlátozások alatt.","shortLead":"Csak a megkérdezettek 11 százaléka mondta azt, hogy több alkoholt fogyasztott a korlátozások alatt.","id":"20200605_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_karanten_alkohol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba98c73a-dea1-4fc2-80d6-2cdb20f6ed6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ea4112-3a7f-47c7-a4fc-a5a4aa165e83","keywords":null,"link":"/elet/20200605_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_karanten_alkohol","timestamp":"2020. június. 05. 10:43","title":"Nem ittuk meg otthon, amit a kocsmában hagytunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","shortLead":"Négy fivér és a bandája futtatott állami gondozott lányokat Berlinben egy általuk uralt utcában.","id":"20200604_berlin_prostitucio_sarkad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7e5bcc-ceba-4760-9c77-600b6954aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb7952e-a6f7-4742-8840-ac8a3cea9116","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_berlin_prostitucio_sarkad","timestamp":"2020. június. 04. 12:43","title":"Németországban kényszeríthetett prostitúcióra magyar lányokat egy sarkadi banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]