[{"available":true,"c_guid":"14c2d3f1-ea12-45f5-9721-33052826fa37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken még országszerte sok lesz a csapadék, szombatra viszont szinte mindenhol megszűnik.","shortLead":"Pénteken még országszerte sok lesz a csapadék, szombatra viszont szinte mindenhol megszűnik.","id":"20200605_Felhoszakadasra_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c2d3f1-ea12-45f5-9721-33052826fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8380f1-6cab-4051-b2d9-89f86eb67685","keywords":null,"link":"/elet/20200605_Felhoszakadasra_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. június. 05. 05:37","title":"Felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a025975-93c4-440c-92c0-d3f8b3d61781","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A koronavírust nem győzte le az emberiség, és a karantén sem volt közös áldozattétel - állapítja meg a HVG-nek írt publicisztikájában Ceglédi Zoltán politikai elemző, aki szerint a jelenlegi járványhelyzet nem különbözik érdemben a márciusitól, csak közben a többségnek elege lett a bezártságból. ","shortLead":"A koronavírust nem győzte le az emberiség, és a karantén sem volt közös áldozattétel - állapítja meg a HVG-nek írt...","id":"202023_virusvallas_reformacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a025975-93c4-440c-92c0-d3f8b3d61781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0dfa9b-c2c4-47e0-b6da-616fc992534a","keywords":null,"link":"/360/202023_virusvallas_reformacioja","timestamp":"2020. június. 05. 13:00","title":"Ceglédi Zoltán: Vírusvallás reformációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e992ffa-c2fe-44d6-b5c8-8f4cdc40d677","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mégpedig a Dankó Rádióban, ahol a magyarokhoz való kötődéséről is beszél.","shortLead":"Mégpedig a Dankó Rádióban, ahol a magyarokhoz való kötődéséről is beszél.","id":"20200604_Nemzeti_osszetartozas_maskent_Rudolf_Schuster_volt_szlovak_allamfo_notara_fakad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e992ffa-c2fe-44d6-b5c8-8f4cdc40d677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b291011-3b68-4c61-9fc2-9ad2bc010734","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nemzeti_osszetartozas_maskent_Rudolf_Schuster_volt_szlovak_allamfo_notara_fakad","timestamp":"2020. június. 04. 13:12","title":"Nemzeti összetartozás másként: Rudolf Schuster volt szlovák államfő nótára fakad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A wales hercegi a járvány kapcsán arra figyelmeztetett, hogy nem lehet úgy kizsákmányolni a környezetünket, mintha nem lenne holnap.



","shortLead":"A wales hercegi a járvány kapcsán arra figyelmeztetett, hogy nem lehet úgy kizsákmányolni a környezetünket, mintha nem...","id":"20200604_Karoly_herceg_Szerencsesen_megusztam_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f579db-9cf2-421c-9772-acc2125b15eb","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Karoly_herceg_Szerencsesen_megusztam_a_koronavirust","timestamp":"2020. június. 04. 10:02","title":"Károly herceg: Szerencsésen megúsztam a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere már korábban menesztette volna Mirkóczki Zita egykori alpolgármestert.","shortLead":"Eger polgármestere már korábban menesztette volna Mirkóczki Zita egykori alpolgármestert.","id":"20200603_Mirkoczki_Szomoruan_neztem_kivulrol_ami_a_Jobbikban_zajlik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0142cae1-3124-46fc-9d34-76dd0e8afe49","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Mirkoczki_Szomoruan_neztem_kivulrol_ami_a_Jobbikban_zajlik","timestamp":"2020. június. 03. 20:15","title":"Mirkóczkit elszomorították a Jobbik körüli botrányok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint a képviselőház által elfogadott törvény inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és kötelezettségeket meghatározó jogszabály.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint a képviselőház által elfogadott törvény inkább politikai nyilatkozat, mintsem egy jogokat és...","id":"20200605_roman_trianontorveny_iohannis_ovas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42352514-11f4-4627-931b-a08c09981032","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_roman_trianontorveny_iohannis_ovas","timestamp":"2020. június. 05. 14:22","title":"Nemet mondott a Trianon-törvényre a román államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b820b4-656c-4fbe-b1e4-e62557a406d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple olyan iPad Prón dolgozik, amit mini LED kijelzővel szerelnek fel, és amiben az A14X processzor dolgozik. Nem mellesleg: 5G-képes lesz a készülék.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple olyan iPad Prón dolgozik, amit mini LED kijelzővel szerelnek fel, és amiben az A14X...","id":"20200604_apple_ipad_pro_5g_kommunikacio_a14x_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74b820b4-656c-4fbe-b1e4-e62557a406d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7b220-02e2-42ff-88e6-f38cea6956aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_apple_ipad_pro_5g_kommunikacio_a14x_processzor","timestamp":"2020. június. 04. 17:03","title":"Az iPad Próba is 5G-t tesz az Apple, de egy darabig még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan gesztust tett a miniszterelnök a parlamentben.\r

","shortLead":"Váratlan gesztust tett a miniszterelnök a parlamentben.\r

","id":"20200604_orban_viktor_parlament_trianon_emlekules_kezfogas_ellenzeki_frakciovezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0590ad-9128-497f-a652-c3e60e468d66","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_orban_viktor_parlament_trianon_emlekules_kezfogas_ellenzeki_frakciovezetok","timestamp":"2020. június. 04. 22:11","title":"Orbán kezet fogott az ellenzéki frakcióvezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]