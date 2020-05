Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a korlátozások enyhítésére készül az ország, egy felmérés szerint a lakosság negyede akkor sem kérne védőoltást, ha lenne.","shortLead":"Miközben a korlátozások enyhítésére készül az ország, egy felmérés szerint a lakosság negyede akkor sem kérne...","id":"20200504_szlovakia_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9567ca7-1db6-44c1-a685-a8f85b40e237","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_szlovakia_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. május. 04. 14:58","title":"Lehagyta a gyógyultak száma az új fertőzöttekét Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a287d41-146d-41ba-9d67-27c0e56572f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint pszichés nyomást gyakorolhat a vásárlókra, ha oda van írva a termék alá, hogy mennyien érdeklődnek iránta.","shortLead":"A versenyhivatal szerint pszichés nyomást gyakorolhat a vásárlókra, ha oda van írva a termék alá, hogy mennyien...","id":"20200505_Eljarast_inditott_a_GVH_az_Alzaval_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a287d41-146d-41ba-9d67-27c0e56572f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9c1cd-c7d5-4ec2-b719-9fb9d1ef02fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_Eljarast_inditott_a_GVH_az_Alzaval_szemben","timestamp":"2020. május. 05. 09:33","title":"Eljárást indított a GVH az Alzával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási korlátozás enyhítését, és gyorsan tisztázni kell a részletszabályokat.","shortLead":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási...","id":"20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af8af8-37ea-4eff-a10e-852eca2b4a02","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","timestamp":"2020. május. 04. 15:40","title":"Május végi nyitás a reális a fürdőszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","shortLead":"Újabb adalék a koronavírus terjedéséről tajvani kutatóktól.","id":"20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb1d63e-9480-4a87-91b9-f791dc6fb6e0","keywords":null,"link":"/elet/20200505_A_tunetek_jelentkezese_utani_elso_heten_a_legnagyobb_a_fertozes_veszelye","timestamp":"2020. május. 05. 09:12","title":"A tünetek jelentkezése utáni első héten a legnagyobb a fertőzés veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó része még a teszteknél sem tart. Pedig ha valahol, itt tényleg nagy szükség lenne a védelemre.","shortLead":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó...","id":"20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0e0fe-50f0-4ef9-99bf-ddbfd752c6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Mi történik, amikor valaki maszk nélkül tüsszent egyet a repülőn? Animáción mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt nyilvánítani, érdekes bírósági tárgyalásra számít.","shortLead":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt...","id":"20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95380c0-ff6a-4f5b-963b-41dafdab6453","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","timestamp":"2020. május. 04. 18:52","title":"Hadházyt csak megállították, Szélt fel is jelentették a rendőrök a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus nem akar távozni a hatalomból, inkább az utcára küldte a katonaságot.","shortLead":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus...","id":"202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede1b46b-55db-4ee4-95e0-2cc240021a4f","keywords":null,"link":"/360/202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","timestamp":"2020. május. 04. 16:00","title":"A hadsereggel védi magát a felesége meggyilkolásával vádolt lesothói kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe12827-f3de-472d-8900-a66a4dc1e7c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár csirkehálóból és gyantából készült, mégis elég valóságosnak tűnt ahhoz a tigrist ábrázoló szobor, hogy rendőröket kelljen kiküldeni a semlegesítésére.","shortLead":"Bár csirkehálóból és gyantából készült, mégis elég valóságosnak tűnt ahhoz a tigrist ábrázoló szobor, hogy rendőröket...","id":"20200504_tigris_szobor_anglila_sevenoaks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe12827-f3de-472d-8900-a66a4dc1e7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1372d71-0fc2-4897-8cde-40ddcfd523cc","keywords":null,"link":"/elet/20200504_tigris_szobor_anglila_sevenoaks","timestamp":"2020. május. 04. 12:12","title":"A frászt hozta egy életnagyságú tigrisszobor egy brit város lakóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]