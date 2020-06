Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes rasszizmus elleni tiltakozással folytatódott az esemény. Három ellentüntetőt is láttak vasárnap.","shortLead":"George Floydért tartottak kegyeleti megemlékezést a budapesti Szabadság téren, majd a magyarországi romaellenes...","id":"20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0946e4a1-32e6-4f9b-9fb6-656f349e7e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388e3888-3888-40a6-95c1-10b1da241f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_rasszizmus_elleni_megemlekezes","timestamp":"2020. június. 07. 15:26","title":"A rasszizmus áldozataiért tüntettek a budapesti amerikai követség előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548e3098-4328-4bf4-9bed-6dd6406e40a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200607_telenor_uj_neve_laa_apple_lopas_iphone_letiltasa_telekom_tarifak_facebook_tortenelem_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548e3098-4328-4bf4-9bed-6dd6406e40a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff9014a-660a-46e1-86d6-86665df5c834","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_telenor_uj_neve_laa_apple_lopas_iphone_letiltasa_telekom_tarifak_facebook_tortenelem_cenzura","timestamp":"2020. június. 07. 12:03","title":"Ez történt: kiszivárgott, mi lehet a Telenor új neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200605_Orban_a_voros_csillag_arnyekaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f18813-510a-4be3-a803-c8bec22530c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Orban_a_voros_csillag_arnyekaban","timestamp":"2020. június. 05. 19:49","title":"Orbán a vörös csillag árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt kiugró érdeklődést ért el a felhasználók körében a Zynn. A TikTok-szerű alkalmazással bizonyos helyeken pénzt lehet keresni – ha előbb átadjuk az adatainkat.","shortLead":"Rövid idő alatt kiugró érdeklődést ért el a felhasználók körében a Zynn. A TikTok-szerű alkalmazással bizonyos helyeken...","id":"20200607_zynn_videos_app_penzkereses_alkalmazassal_tiktok_tencent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95713c4a-47c7-4c35-a2f4-f1f3486636f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_zynn_videos_app_penzkereses_alkalmazassal_tiktok_tencent","timestamp":"2020. június. 07. 18:03","title":"Megjött az alkalmazás, amelyik fizet, ha használják – de komoly ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528fd90b-faf9-4ae6-a70e-a337227cfe98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sor drónokkal kapcsolatos uniós és azon alapuló tagállami szabályozás bevezetése csúszik fél évet.","shortLead":"Egy sor drónokkal kapcsolatos uniós és azon alapuló tagállami szabályozás bevezetése csúszik fél évet.","id":"20200606_A_drontartok_haladekot_kaptak_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528fd90b-faf9-4ae6-a70e-a337227cfe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36c4ff3-d24f-4103-a9a9-82c02f72886b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_A_drontartok_haladekot_kaptak_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. június. 06. 09:01","title":"A dróntartók haladékot kaptak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","shortLead":"Szombaton egy román nő és egy férfi is Nyugat-Európából lopott kocsit akart kivinni az országból.","id":"20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8422089-5547-48ea-8745-3e702c20dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538906ec-5ab7-4200-9115-81d6cca62530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Sokmillios_lopott_autokkal_bukott_le_ket_roman_sofor_a_hatarnal","timestamp":"2020. június. 07. 09:40","title":"Sokmilliós lopott autókkal bukott le két román sofőr a határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején, csak a felsőbb hatóságok nem vették komolyan őket.","shortLead":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején...","id":"20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293b7ae8-617f-4f78-80d6-f20a5b477969","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","timestamp":"2020. június. 06. 16:36","title":"A rendőrség ismerte azt a férfit, akinek köze lehet Madeleine McCann eltűnéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter az állami rádióban beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy a daganatos betegeket ellátták a járvány idején.","shortLead":"A miniszter az állami rádióban beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy a daganatos betegeket ellátták a járvány idején.","id":"20200607_Kasler_lehet_hogy_nem_volt_emlorakszures_de_ennek_nincs_kovetkezmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022cfa53-2037-4259-aae3-4e82d6a253de","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Kasler_lehet_hogy_nem_volt_emlorakszures_de_ennek_nincs_kovetkezmenye","timestamp":"2020. június. 07. 16:35","title":"Kásler: Lehet, hogy nem volt emlőrákszűrés, de ennek nincs következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]