Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás áprilisban minimálisan csökkent a tavalyihoz képest, az év egészében pedig nagyot esett, mert idén nem volt olyan súlyos influenzajárvány, mint 2019 elején.","shortLead":"Lecseng a mini baby boom, a születések száma visszatér a korábbi években megszokott szintre. A természetes fogyás...","id":"20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a6c299-fe78-46ab-8a9e-4b4fa8f25ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_termeszetes_fogyas_szuletesek_halalok","timestamp":"2020. június. 11. 09:54","title":"A járvány ellenére is csökkent a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","shortLead":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","id":"20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4764507-4444-47da-9bdb-773248854850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","timestamp":"2020. június. 10. 18:53","title":"Nem védi az időseket a koronavírustól az újszülöttkori BCG-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem megalapozottak az OECD-előrejelzésnek azok a pontjai, amely szerint 8-10 százalékos recesszió lehet idén – reagált a Pénzügyminisztérium a prognózisra.","shortLead":"Nem megalapozottak az OECD-előrejelzésnek azok a pontjai, amely szerint 8-10 százalékos recesszió lehet idén – reagált...","id":"20200610_oecd_kormany_recesszio_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae8ed89-3730-4df3-a0b6-52484c84f0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_oecd_kormany_recesszio_gdp","timestamp":"2020. június. 10. 15:52","title":"A kormány szerint téved az OECD, amikor nagy recessziót jósol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","shortLead":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","id":"20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54250692-f9f4-49be-a7f3-52dfc30425b5","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","timestamp":"2020. június. 10. 10:47","title":"Amikor az ízléstelenség és a kapitalizmus találkozik: George Floyd halálát pólóra nyomtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus céllal készül: a segítségével bárkit megalkothatunk majd a virtuális valóságban. ","shortLead":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus...","id":"20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa47e119-fd4c-4c2e-9464-cfd05266ef17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","timestamp":"2020. június. 11. 08:03","title":"Megteremtené az elhunyt családtaggal való időtöltés lehetőségét egy magyar alapítású cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","id":"20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d4038-1132-428f-9103-4d9a81366603","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","timestamp":"2020. június. 11. 08:37","title":"BKV: Hibázhatott a buszsofőr, de Liu Shaolinék szabálytalanul tekertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]