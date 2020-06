Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak. A portugálok már meg is nyitották a határaikat annak, akik repülővel jönnek. A szárazföldön viszont a félsziget most élesen elkülönül két országra. Sőt, a spanyolok azon tanakodnak, ők milyen területi eltérésekkel nyissanak. Mediterrán körképünk ibériai része következik.","shortLead":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak...","id":"20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7535d4-317e-4562-8716-c3c16a6dbe4a","keywords":null,"link":"/360/20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","timestamp":"2020. június. 14. 08:15","title":"Spanyolországban táncolni tilos, Portugáliába spanyoloknak beutazni is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű szolgáltatás válik. 2019-ben búcsút mondott Zuckerbergéknek, de most visszatér.","shortLead":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű...","id":"20200612_chris_cox_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27def9-297b-4ac8-829d-74fb1123790f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_chris_cox_facebook","timestamp":"2020. június. 12. 18:03","title":"Egy igazi veteránt sikerült visszacsábítania a Facebookhoz Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"559-re emelkedett az új koronavírus okozta fertőzésben elhunyt magyarok száma. Jelenleg 1029 aktív fertőzött van.","shortLead":"559-re emelkedett az új koronavírus okozta fertőzésben elhunyt magyarok száma. Koronavírus: elhunyt négy beteg, 11 ember fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtette Kijev, amit a Velencei Bizottság kért, de a nyelvtörvény alapelvein nem változtatnak.","shortLead":"Megtette Kijev, amit a Velencei Bizottság kért, de a nyelvtörvény alapelvein nem változtatnak.","id":"20200612_ukran_nyelvtorveny_velencei_bizottsag_kuleba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678da736-6eb5-47ce-84b9-2c7e9748d817","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_ukran_nyelvtorveny_velencei_bizottsag_kuleba","timestamp":"2020. június. 12. 17:16","title":"Kijev nem változtat többet a nyelvtörvényen Magyarország kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82f61f4-a36c-4060-842d-bb4afd7bdbbf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus elleni védekezés arca az utóbbi hónapokban mindannyiunk emlékezetébe beleégett. Így voltak ezzel a vácdukai Benedek Elek Általános Iskola nyolcadikosai is, és meg is tették a szóvivőt a ballagási tablójuk főszereplőjévé.

