Erős szél, zápor, zivatar, felhőszakadás – ez vár ránk vasárnap
Ne reméljen mára sem jó időt!
Nagy nehezen és komoly költségek árán, de már Magyarországon van az önkéntes munkája közben egész tavaszra egy trópusi szigeten ragadt Vincze Orsi. Amikor hazaért, rá sem ismert a repülőtérre. Egy egész stresszes hétig tartott, de hazajutott a mianmari szigeten ragadt magyar lány
Kolumbusz Kristóf ellen fordult a George Floyd halálát követően feltámadt népharag Amerikában, ahol nemcsak a polgárháborús déli tábornokok, hanem az egykori fölfedező több szobrát is ledöntötték, lefejezték.
Népirtó lett a felfedező Kolumbuszból a haragra gerjedt Amerikában
Miközben az Orbán Viktor barátjának tulajdonában lévő Hunguest Hotels sorra nyitja meg vidéki szállodáit, a többi nagy szállodalánc még azon gondolkodik, hogyan tudná újra teljes munkaidőben foglalkoztatni a járvány miatt kényszerszabadságra küldött dolgozóit. Mészáros Lőrinc szállodáit nem tudta földhöz verni a járvány
Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.
Ismét csurran-cseppen valami Mészáros Lőrinc menedzserének
Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi kulturális élet és az erre építő turizmus is. A programkínálat felemás: az első heteket a csend, ám augusztus második felét már az egymással konkuráló fesztiválok hangzavara jellemzi majd.
A nyár végén már fesztiváldömping lesz az átmeneti rendezvényínség után
A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden korábbinál gyorsabban töltené fel a telefonokat.
Brutális, 120W-os gyorstöltővel jöhet ki a Xiaomi – videó
A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat is lehet zúzni náluk.
Légzsákokból, biztonsági övekből készít divatcikkeket egy magyar cég