[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","shortLead":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","id":"20200629_halalos_baleset_magyar_utak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418b3a5-36e2-45d8-a22b-4ef3e1811c26","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_halalos_baleset_magyar_utak","timestamp":"2020. június. 29. 07:36","title":"Öt ember halt meg az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Debrecen kiesése nem azt jelenti, hogy a focira szánt állami pénzeket rosszul osztják el, csak azt, hogy volt a DVSC-nél tíz erősebb csapat - magyarázta a Fidesz kommunikációs igazgatója.","shortLead":"A Debrecen kiesése nem azt jelenti, hogy a focira szánt állami pénzeket rosszul osztják el, csak azt, hogy volt...","id":"20200628_Hollik_Istvan_politika_magyar_foci_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31d15f1-8e62-4549-833a-0eb86f00c7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Hollik_Istvan_politika_magyar_foci_debrecen","timestamp":"2020. június. 28. 14:29","title":"Hollik István: Nem kell politikát látni a magyar foci pénzügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","shortLead":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","id":"20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1becd2de-7c98-41b0-8171-00b477cd7a26","keywords":null,"link":"/zhvg/20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","timestamp":"2020. június. 27. 19:54","title":"Szennyezettebb Budapest levegője, mint a járvány előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció kérdését, de a téma jó ideje visszaköszön már a zenében. Olyan nevek erősítették fel a Black Lives Matter üzenetét, mint Beyoncé vagy Kendrick Lamar. És nem mellesleg a politikai aktivizmusból több rendhagyó és bátor zenei kísérlet is született. ","shortLead":"A rasszizmus elleni tüntetések címoldalakra röpítették a rendőri erőszak és az intézményesített faji diszkrimináció...","id":"20200627_Black_Lives_Matter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33358248-79ee-4016-b9eb-f2be661efeea","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 27. 20:00","title":"Ha Beyoncé mondja, akkor elhisszük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Extrém UV-B sugárzás miatt is figyelmeztet a meteorológia. ","shortLead":"Extrém UV-B sugárzás miatt is figyelmeztet a meteorológia. ","id":"20200627_Vasarnapi_menu_kanikula_zivatar_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cad6ce3-4837-4d63-ad97-fc711a41cfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Vasarnapi_menu_kanikula_zivatar_jegeso","timestamp":"2020. június. 27. 18:57","title":"Vasárnapi menü: kánikula, zivatar, jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","shortLead":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","id":"20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b46f5-eeef-48a5-8348-beaaaac36015","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","timestamp":"2020. június. 29. 10:37","title":"Hattyút próbáltak rugdosni londoni fiatalok, majd vízbe lökték a férfit, aki ezt szóvá tette (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt mondaniuk, támogatják-e a Vlagyimir Putyin által kezdeményezett alkotmánymódosításokat. A voksolás kimenetele egyértelmű – az igenek többségben lesznek – csak a részvételi arány kétséges. A fő probléma az, hogy a voksolás után sem lesz világos, hogy Putyin saját, vagy kiszemelt utódja érdekében csinálta-e az egész felhajtást.","shortLead":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt...","id":"20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a72ec9c-9b0e-47dd-b1e7-41f16e0c7522","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","timestamp":"2020. június. 28. 14:00","title":"Akármi is történik, Putyin biztosan nyerni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d0c206-4383-49fb-ac95-55453c1d8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. ","shortLead":"Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. ","id":"20200629_Kongoan_ures_stadionban_enekelte_el_Miley_Cyrus_a_Helpet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d0c206-4383-49fb-ac95-55453c1d8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaeb584-ec23-4677-8e66-3699d036d473","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Kongoan_ures_stadionban_enekelte_el_Miley_Cyrus_a_Helpet","timestamp":"2020. június. 29. 14:05","title":"Kongóan üres stadionban énekelte el Miley Cyrus a Helpet (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]