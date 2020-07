Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy örül az a felhasználó, akinél a tálcán lévő ikonok mozogni kezdenek. Mindez egy kis hiba következménye, amelyik a Windows 10 májusi frissítése után tűnt fel.","shortLead":"Nem biztos, hogy örül az a felhasználó, akinél a tálcán lévő ikonok mozogni kezdenek. Mindez egy kis hiba...","id":"20200630_windows10_majusi_frissites_ugralo_ikonok_a_talcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4221a044-ee76-4319-ab97-5bdec9e64b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_windows10_majusi_frissites_ugralo_ikonok_a_talcan","timestamp":"2020. június. 30. 10:03","title":"Váratlanul ugrálni kezdenek az ikonok a Windowsban – van egy kis gond frissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós befektetést.\r

","shortLead":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós...","id":"20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f5efa-19fd-406d-8c83-7053f1be16de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","timestamp":"2020. július. 01. 16:17","title":"Nem lesz Volkswagen-gyár Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de még a képzettsége is, egyvalami mégis közös bennük: szegényebbek, mint az országuk többségi társadalma. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az ezt vizsgáló elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de...","id":"20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b78088a-1cb7-4c60-9ef7-e1be2104e0a4","keywords":null,"link":"/360/20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","timestamp":"2020. július. 01. 07:00","title":"Miért maradnak szegényebbek a kisebbségek, ha egyszer nincs diszkrimináció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","shortLead":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","id":"20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee7bff6-d1ef-432b-88fa-f902aaa24557","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","timestamp":"2020. június. 29. 20:42","title":"Kétszeri nekifutásra sem sikerült megválasztani az országgyűlés új jobbikos alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az online közgyűlésen nem tudtak szavazni az akadémia tagjai, mert hirtelen nagy terhelést kaptak a szervereik.","shortLead":"Az online közgyűlésen nem tudtak szavazni az akadémia tagjai, mert hirtelen nagy terhelést kaptak a szervereik.","id":"20200701_mta_kozgyules_szerver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5a2bb4-ad56-4340-a3e3-2b9d8f88ca2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_mta_kozgyules_szerver","timestamp":"2020. július. 01. 15:57","title":"Szerverproblémák miatt félbeszakadt az MTA közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","shortLead":"Egy 2018-as ügyben emeltek vádat: a részegen száguldó sofőr egy utasa meghalt, amikor egy korlátnak csapódott az autó.","id":"20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd3358-7273-41b8-8d62-a188ba25871c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_auto_sofor_vademeles_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:51","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki 50-es táblánál 160-nal karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba6c86-41f2-4860-98e5-a2bcf111c76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletesen hozza a soul királynőjét. ","shortLead":"Tökéletesen hozza a soul királynőjét. ","id":"20200630_Jennifer_Hudson_Aretha_Franklin_Respect","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba6c86-41f2-4860-98e5-a2bcf111c76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd033ab0-9030-431f-b845-bb8a39b4aa5b","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Jennifer_Hudson_Aretha_Franklin_Respect","timestamp":"2020. június. 30. 11:07","title":"Jennifer Hudson hátborzongatóan jó Aretha Franklin lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]