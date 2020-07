Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megdőlt a napi fertőzési világrekord a hétvégén, közben pedig bebizonyosodott a malária elleni gyógyszerről, hogy teljesen hatástalan a koronavírussal szemben. ","shortLead":"Megdőlt a napi fertőzési világrekord a hétvégén, közben pedig bebizonyosodott a malária elleni gyógyszerről...","id":"20200705_Soha_nem_regisztraltak_meg_annyi_koronavirusost_egy_nap_alatt_mint_szombaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61194a9c-624b-4de3-a622-92fbbaa7de97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Soha_nem_regisztraltak_meg_annyi_koronavirusost_egy_nap_alatt_mint_szombaton","timestamp":"2020. július. 05. 08:21","title":"Soha nem regisztráltak még annyi koronavírusost egyetlen nap alatt, mint szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","id":"20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdae313-3b38-432c-8740-b41bb881bdd0","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","timestamp":"2020. július. 05. 09:02","title":"Feladta magát a nő, aki vörös festékkel öntötte le Horthy szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","shortLead":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","id":"20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63dbbc-17bd-466d-a77a-8c755fff1ffb","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 04. 12:23","title":"900 új koronavírusost találtak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem áll meg a kormány érve, hogy az ország jobban teljesít az EU átlagánál.","shortLead":"Már nem áll meg a kormány érve, hogy az ország jobban teljesít az EU átlagánál.","id":"20200703_Soha_ennyi_unios_eljaras_nem_volt_Magyarorszag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4967e031-ef4b-4447-bdf9-651c90eafde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0421cb-91b7-496c-a766-54ad1fa0077f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200703_Soha_ennyi_unios_eljaras_nem_volt_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2020. július. 03. 18:35","title":"Soha ennyi uniós eljárás nem volt Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","shortLead":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","id":"20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ace2b6-68a7-48bd-8799-b521e74c1d51","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","timestamp":"2020. július. 04. 19:35","title":"Íme az ötös lottó számai - nem kevés hatossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra bukkantak brit csillagászok.","shortLead":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra...","id":"20200704_toi_849b_gazorias_magja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0767bda-1063-44ec-a610-0e3e5b28be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_toi_849b_gazorias_magja","timestamp":"2020. július. 04. 09:03","title":"Eddig sosem látott objektumra bukkantak az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem volt hajlandó abbahagyni a hangoskodást. ","shortLead":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem...","id":"20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494591-608e-4bab-8a72-00d977c16bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","timestamp":"2020. július. 04. 16:59","title":"Hangoskodott, leszállították, kirúgta a megálló üvegét – most keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]