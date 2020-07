Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","shortLead":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","id":"20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb0757-7fea-4f9a-b019-81bfd5d8e4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 21:20","title":"A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy összekötő úton engedte a volánhoz a hatéves fiát egy férfi Bács-Kiskunban.","shortLead":"Egy összekötő úton engedte a volánhoz a hatéves fiát egy férfi Bács-Kiskunban.","id":"20200706_vezetes_hateves_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feac864-5722-45b2-bf39-16fd04b44e6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_vezetes_hateves_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 06. 00:02","title":"A neten élőzte, ahogy vezetni tanítja a 6 éves fiát, vádat emeltek ellene – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat emelt a férfival szemben.","shortLead":"Legalább 20 alkalommal létesített szexuális kapcsolatot egy férfi egy 12 évnél fiatalabb lánnyal. Az ügyészség vádat...","id":"20200707_megrontas_vademeles_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fe820a-33c2-4616-bfc9-71a42ef64bae","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_megrontas_vademeles_eroszak","timestamp":"2020. július. 07. 08:30","title":"Megrontott egy 35 éves férfi egy 12 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film forgatásához.","shortLead":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film...","id":"20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67ba26-631b-4365-8860-b99aa4a5bd84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","timestamp":"2020. július. 07. 04:20","title":"Lelkesen csinálja a házi feladatát Tom Cruise – krosszmotorozik a Mission Impossible 7 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","shortLead":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","id":"20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d6410-153a-4259-ae1e-a5e2f4e442a1","keywords":null,"link":"/elet/20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","timestamp":"2020. július. 07. 10:41","title":"Ezer forint jutalmat kaptak a veszprémi tanárok pedagógusnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen viszont inkább elkerülték a plázákat.","shortLead":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen...","id":"20200706_Plaza_magyarok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8702434-c6a6-4ed2-82cc-52496be1784d","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Plaza_magyarok_jarvany","timestamp":"2020. július. 06. 09:16","title":"Vidéken úgy plázáztak a magyarok, mintha nem is lett volna koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV pickup változatát.","shortLead":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV...","id":"20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab61ba-2cbb-4f55-9f7b-80997d896c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","timestamp":"2020. július. 06. 04:33","title":"Máris kész a 710 lóerős amerikai izom-SUV „magyar változata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]