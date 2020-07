Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa együttállás a Pest megyei városban. Balogh Csaba megvétozta a felfüggesztést, 15 nap múlva tárgyalhatják újra a határozatot.","shortLead":"Furcsa együttállás a Pest megyei városban. Balogh Csaba megvétozta a felfüggesztést, 15 nap múlva tárgyalhatják újra...","id":"20200717_Fegyelmit_inditott_God_momentumos_polgarmestere_ellen_a_FideszDKLMPJobbik_koalicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bb9847-4164-4a4f-90d7-063fa48f5245","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Fegyelmit_inditott_God_momentumos_polgarmestere_ellen_a_FideszDKLMPJobbik_koalicio","timestamp":"2020. július. 17. 13:28","title":"Fegyelmit indított Göd momentumos polgármestere ellen a Fidesz, a DK, az LMP és a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","id":"20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a7db8c-fd3e-4240-b0ee-90f2e9fe4e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","timestamp":"2020. július. 17. 09:24","title":"Fluor Tomi: „Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pedig a németeknél kettő is volt, és mégsem mutatta ki a visszaéléseket a cégnél.","shortLead":"Pedig a németeknél kettő is volt, és mégsem mutatta ki a visszaéléseket a cégnél.","id":"20200717_Unios_vizsgalat_indulhat_a_Wirecard_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f0370-d506-4883-99a6-1bade3075efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Unios_vizsgalat_indulhat_a_Wirecard_ugyeben","timestamp":"2020. július. 17. 17:49","title":"Uniós vizsgálat indulhat a Wirecard ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (HU) és a New York-i Mount Sinai Egészségközpont szakemberei.","shortLead":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi...","id":"20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be259c55-2039-45bb-9d9d-d0f4eb439ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","timestamp":"2020. július. 15. 19:03","title":"Találtak egy gyógyszert, ami 5 nap alatt eltüntetheti a koronavírust a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majzik Achillesz még mindig kórházban fekszik a vasárnapi bukás után. Az orvosai sem tudják, mikor kerülhet haza.","shortLead":"Majzik Achillesz még mindig kórházban fekszik a vasárnapi bukás után. Az orvosai sem tudják, mikor kerülhet haza.","id":"20200717_kerekpar_verseny_gella_kupa_tomegbaleset_serules_majzik_achillesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552d9b6e-15ff-401c-816f-176b9d8ba8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f2f0f-faac-4368-9dbe-a97f014c1780","keywords":null,"link":"/elet/20200717_kerekpar_verseny_gella_kupa_tomegbaleset_serules_majzik_achillesz","timestamp":"2020. július. 17. 10:18","title":"Négy bordám és a lapockám tört, csövet ültettek a mellkasomba – újabb bringás szólalt meg a tömegbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","shortLead":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","id":"20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264a02da-475d-4495-8e89-050c2f0c3efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","timestamp":"2020. július. 15. 19:08","title":"Megveszi a Spar a magyarországi Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae678e4-8a81-414d-b0df-f5c02ebf9eac","keywords":null,"link":"/360/20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:08","title":"Színkereső játék a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni európai hálózatát a Zöld Gigabit Net projekt keretein belül. A cég szerint infrastruktúrája a jövőben is fenntartható módon fog növekedni, kizárólag szél-, nap- és vízenergia felhasználásával. A telekommunikációs szolgáltató azt is vállalta, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő vállalati ügyfeleknek segítséget nyújt a saját szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésében, a következő tíz év során globálisan összesen 350 millió tonna értékben.","shortLead":"A Vodafone bejelentette, hogy legkésőbb 2021 júliusáig 100 százalékban megújuló villamosenergiával fogja üzemeltetni...","id":"20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d53e4-f5a3-4058-b9b1-6c567e1ca4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vodafone_zold_gigabit_net_megujulo_energia","timestamp":"2020. július. 17. 11:33","title":"A Vodafone átállítja teljes európai hálózatát, hogy 100%-ban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]