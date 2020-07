Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter egyelőre nem árulta el, miért nem nyúltak a támadók Donald Trump Twitter-fiókjához, de két bennfentes informátor már elárulta a titkot.","shortLead":"A Twitter egyelőre nem árulta el, miért nem nyúltak a támadók Donald Trump Twitter-fiókjához, de két bennfentes...","id":"20200717_twitter_hackeles_hackertamadas_donald_trump_kibertamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b519c8-b74c-4fe3-94be-e2394f611637","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_twitter_hackeles_hackertamadas_donald_trump_kibertamadas","timestamp":"2020. július. 17. 12:03","title":"Ezért úszhatta meg Donald Trump a Twittert ért eddigi legnagyobb hackertámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","shortLead":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","id":"20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc15d0-a523-4ead-a4d6-a50355373f48","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","timestamp":"2020. július. 17. 10:24","title":"Karácsony: A járvány nem az egészségügy miatt, hanem annak ellenére állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","shortLead":"Taskentből jelentkezett be a miniszter.","id":"20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4eef3a-c0c4-4796-a6ed-66e90d60f931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2e6a5f-cf15-44cd-9139-8fa86ce5afff","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Szijjarto_A_magyar_vallalatoknak_erdemes_lesz_megjelenniuk_Uzbegisztanban","timestamp":"2020. július. 16. 09:25","title":"Szijjártó: A magyar vállalatoknak érdemes lesz megjelenniük Üzbegisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","shortLead":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","id":"20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189d6b1f-c45e-4350-89a2-6d3dbf6e73a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","timestamp":"2020. július. 16. 20:57","title":"Kevesebb rohamot szenvednek el az epilepsziások, ha Mozartot hallgatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja, a munkahelyvédelmi intézkedések mértékéről lehet vitatkozni, az álláskeresési járadékot, pedig ki lehetne tolni 9 hónapra.","shortLead":"Az akadémikus szerint Magyarországon idén 5 százalékos lehet a visszaesés és az államháztartási hiány is. Úgy látja...","id":"20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94ee45f3-bfa0-4aca-a8f6-8764a6f3794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf1963-ddfe-4dda-9cb3-d1a90146ef2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_csaba_laszlo_visszaeses_hiany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 11:27","title":"Csaba László: 9 hónapra kellene emelni az álláskeresési járadékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken pedig beköltözik az ország felé egy hidegcsepp.","shortLead":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken...","id":"20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdb7dd-541a-46f3-8b42-83ad5f304ddf","keywords":null,"link":"/elet/20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","timestamp":"2020. július. 16. 05:31","title":"Hidegfront érkezik és viharokat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","shortLead":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","id":"20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecdb06-691f-4f1a-9453-dd2be18e6f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","timestamp":"2020. július. 17. 11:05","title":"14 milliárd forintba kerül jövőre a magyar Forma–1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]