Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","shortLead":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","id":"20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e49d0-91b7-4e42-86e5-61df5b982e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","timestamp":"2020. július. 18. 12:00","title":"Az Erzsébet híd felé is kevesebb autó járhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974cfb4d-d686-4e80-a8bc-ad99521f05a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, az USA-ban nagyságrendekkel erősebben tombol a koronavírus-járvány, mint itthon, de azért így is elég aggasztó a Lollapalooza-főnök jóslata.","shortLead":"Igaz, az USA-ban nagyságrendekkel erősebben tombol a koronavírus-járvány, mint itthon, de azért így is elég aggasztó...","id":"20200717_Az_egyik_legnagyobb_fesztival_alapitoja_szerint_2022ig_nem_lesznek_nagyobb_rendezvenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974cfb4d-d686-4e80-a8bc-ad99521f05a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df31dbf-a134-4495-99c7-16d256a47c27","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Az_egyik_legnagyobb_fesztival_alapitoja_szerint_2022ig_nem_lesznek_nagyobb_rendezvenyek","timestamp":"2020. július. 17. 11:31","title":"Az egyik legnagyobb fesztivál alapítója szerint 2022-ig nem lesznek nagyobb rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","shortLead":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","id":"20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140b2724-89b2-4622-bb52-d2217b45517d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","timestamp":"2020. július. 17. 07:59","title":"1,95 másodperc: 2020-ban ez az eddigi leggyorsabb F1 kerékcsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden korosztály több időt töltött a képernyők előtt, mint a járványt megelőzően.","shortLead":"Minden korosztály több időt töltött a képernyők előtt, mint a járványt megelőzően.","id":"20200717_Naponta_tobb_mint_7_orat_teveztek_a_60_even_feluliek_a_karanten_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956c5919-f57b-479b-b5e6-cb3c7e562451","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Naponta_tobb_mint_7_orat_teveztek_a_60_even_feluliek_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. július. 17. 10:01","title":"Hét óránál is többet tévéztek a karantén alatt naponta a hatvan év felettiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759","c_author":"Gyenis Ágnes, Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnök veje éppen akkor szállna be – nem is kicsiben – a belvárosi lakásbizniszbe, amikor megszigorítják az Airbnb-típusú ingatlankiadást.","shortLead":"A miniszterelnök veje éppen akkor szállna be – nem is kicsiben – a belvárosi lakásbizniszbe, amikor megszigorítják...","id":"20200715_Tiborcz_airbnb_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0b44ae-6958-4075-befc-d95afdf4a362","keywords":null,"link":"/360/20200715_Tiborcz_airbnb_","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Tiborcz Istvánt is érdekli az Airbnb-biznisz, de még nagyobbat kaszálhat a rozsdaövezeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igor Matovic elismerte, hogy tanulmányai során „másolt”, és elnézést kért ezért, de jelezte, hogy nem készül lemondani.\r

","shortLead":"Igor Matovic elismerte, hogy tanulmányai során „másolt”, és elnézést kért ezért, de jelezte, hogy nem készül...","id":"20200717_igor_matovic_szlovak_miniszterelnok_szakdolgozat_plagium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5836f3-ce35-4066-b176-5dca206f3862","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_igor_matovic_szlovak_miniszterelnok_szakdolgozat_plagium","timestamp":"2020. július. 17. 05:29","title":"A miniszterelnök is érintett a szlovák plágiumbotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0fb167-a363-494a-8f85-fc3014ca9a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás német cég csődvédelmet kért.","shortLead":"A legendás német cég csődvédelmet kért.","id":"20200717_Csod_szelen_egy_autoipari_klasszikus_a_BBS_felnigyarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf0fb167-a363-494a-8f85-fc3014ca9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b62ebb6-76ed-4c9f-8730-130a13830bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Csod_szelen_egy_autoipari_klasszikus_a_BBS_felnigyarto","timestamp":"2020. július. 17. 09:07","title":"Csőd szélén egy autóipari klasszikus, a BBS felnigyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak az oltóanyag előállításával, biztos, hogy lesz vakcina, nem is egyféle. Ugyanakkor aggasztó, hogy mostani tudásunk szerint a szervezet ellenanyag-termelése csak ideiglenes – hogy miért van így, s meddig tart ki az védettség, azt magyarok is kutatják.","shortLead":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak...","id":"20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f44fa93-567d-4047-9c4c-0ac81c60c5c7","keywords":null,"link":"/360/20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","timestamp":"2020. július. 17. 14:00","title":"Legalább tízféle vakcina lesz, de a nagy kérdés, hogy vajon meddig védenek? – Falus András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]