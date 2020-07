Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtök este nyilvánosak lesznek az egyetemi ponthatárok, de a koronavírus-járvány miatt a Pont Ott Parti 2020-ban elmarad.","shortLead":"Csütörtök este nyilvánosak lesznek az egyetemi ponthatárok, de a koronavírus-járvány miatt a Pont Ott Parti 2020-ban...","id":"20200720_ITM_felveteli_ponthatar_Pont_Ott_Parti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c65af-49c5-418f-95b8-e850f9f2ffa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_ITM_felveteli_ponthatar_Pont_Ott_Parti","timestamp":"2020. július. 20. 18:27","title":"ITM: Idén nem lesz Pont Ott Parti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17468cd-7c20-4422-88a2-9723947fd1d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkban Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét mutattuk be, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. A hatodik, befejező része a vég kezdete: Picciolini szembesül családja összeomlásával, a szélsőséges ideológiák tarthatatlanságával, és szembe kell néznie addigi életével.","shortLead":"Sorozatunkban Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét mutattuk be, mely az észak-amerikai...","id":"20200721_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__6_resz_Mi_a_fenet_csinaltam_az_eletemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17468cd-7c20-4422-88a2-9723947fd1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e531dbc-fd1c-4660-ac7c-3b4440bd44c7","keywords":null,"link":"/360/20200721_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__6_resz_Mi_a_fenet_csinaltam_az_eletemmel","timestamp":"2020. július. 21. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 6. rész, „Mi a fenét csináltam az életemmel?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az ősszel vinnék a parlament elé a távmunkát szabályozó törvénymódosításokat.","shortLead":"Az ősszel vinnék a parlament elé a távmunkát szabályozó törvénymódosításokat.","id":"20200720_tavmunka_home_office_munka_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8c8505-144f-4038-b9ce-8cfea1f16eca","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_tavmunka_home_office_munka_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 11:30","title":"Új törvénnyel segítené a kormány a távmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, a helyzet minden bizonnyal romlani fog.","id":"20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3793e70-64b8-447b-87cc-4104efa7bb67","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_Trump_lassan_hozzaszokik_ahhoz_hogy_maszkot_hordjon","timestamp":"2020. július. 22. 05:00","title":"Trump lassan hozzászokik ahhoz, hogy maszkot hordjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","shortLead":"Egy vágányon már megindult a közlekedés.","id":"20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6583245c-2289-4f00-aa27-fcce06c753a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_Gyor_Hegyeshalom_vonat_vihar","timestamp":"2020. július. 21. 19:34","title":"Fák dőltek a sínekre a Győr-Hegyeshalom vonalon, nem jártak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia László profilt váltott, miután a kommunizmusban alapított textiláruházai nem bírták a versenyt a multikkal.","shortLead":"Csizmadia László profilt váltott, miután a kommunizmusban alapított textiláruházai nem bírták a versenyt a multikkal.","id":"202029_atriumlakas_cofalapito_abetex_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4faf76-bd80-4150-832d-6d1ad2f120c7","keywords":null,"link":"/360/202029_atriumlakas_cofalapito_abetex_utan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"5 milliárd vagyonú cég negyede a CÖF alapító-szóvivőjéé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el a járvány következtében. Ukrajnában némileg mérséklődött az elmúlt 24 órában azonosított fertőzöttek száma, de még mindig több száz esetről számoltak be.","shortLead":"Csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában, ugyanakkor mindkét országban hunytak el...","id":"20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa530d-87b4-4dfd-be78-893612936ac1","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_horvatorszag_szlovenia_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. július. 20. 17:52","title":"Horvátországban és Szlovéniában csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]