[{"available":true,"c_guid":"b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány régiós országban azt mutatják a számok, hogy visszapattannak az eladások a korábbi szintre. Náluk egyelőre laposabb a görbe. ","shortLead":"Jó néhány régiós országban azt mutatják a számok, hogy visszapattannak az eladások a korábbi szintre. Náluk egyelőre...","id":"20200727_Autoeladasok_Europa_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80847f-167c-49b7-ad6c-6bb199cb5031","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Autoeladasok_Europa_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 15:55","title":"Viszonylag jól vészelte át a magyar újautó-piac a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","shortLead":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","id":"20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7967839-8a10-4721-b9a4-874e3cf4df11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","timestamp":"2020. július. 26. 20:15","title":"Mi a titkuk az elégedett embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodtak az uniós tagországok vezetői az EU-költségvetésről, de az Európai Parlament közölte, hogy vétózhat, ha nem módosítják; a főszerkesztő menesztése után tömegével mondtak fel az Index újságírói; elkezdődött az új albérletszezon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megállapodtak az uniós tagországok vezetői az EU-költségvetésről, de az Európai Parlament közölte, hogy vétózhat, ha...","id":"20200726_Es_akkor_Orban_eu_index_metro_alberlet_tata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bda0b91-7c7d-4fc3-8d45-f68abef453d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Es_akkor_Orban_eu_index_metro_alberlet_tata","timestamp":"2020. július. 26. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor a félidőben elbüszkélkedett a győzelemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Picivel maradt csak le az őrgébics, de a sordélyra is sok szavazat érkezett.","shortLead":"Picivel maradt csak le az őrgébics, de a sordélyra is sok szavazat érkezett.","id":"20200727_A_ciganycsuk_lett_az_ev_madara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4928f1d0-99b6-4f5f-96e7-f8e7df0c44c9","keywords":null,"link":"/elet/20200727_A_ciganycsuk_lett_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 27. 21:20","title":"A cigánycsuk lett az év madara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzent Bodolai Lászlónak a kirúgott főszerkesztő.","shortLead":"Üzent Bodolai Lászlónak a kirúgott főszerkesztő.","id":"20200727_dull_szabolcs_index_elbocsatott_foszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0889450-7057-4226-b629-5b89c43f02ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b20525-103b-44f5-8822-a826f9c42af1","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_dull_szabolcs_index_elbocsatott_foszerkeszto","timestamp":"2020. július. 27. 17:48","title":"Dull Szabolcs: Baloldali politikusokkal egyeztetve robbantottam szét az Indexet? LOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel az Egyesült Államokban sokkal rosszabbra fordult a koronavírus-járvány, a Google úgy döntött, hogy jövő júliusig otthonról végezhetik a munkájukat a dolgozók.","shortLead":"Mivel az Egyesült Államokban sokkal rosszabbra fordult a koronavírus-járvány, a Google úgy döntött, hogy jövő júliusig...","id":"20200727_google_home_office_tavmunka_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d22386-a36e-4fb0-bc52-5f19b083d3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271a451e-c05a-4ab4-8737-563927b2fd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_google_home_office_tavmunka_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 17:12","title":"Döntött a Google: plusz fél évig otthon maradhatnak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60be9a42-3dbe-4f57-b8df-b5c0f4affa31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány akkora károkat okoz a légitársaságoknak, hogy nem akarnak új repülőket venni, erre hivatkozva jelenthet be hamarosan halasztást a Boeing.","shortLead":"A járvány akkora károkat okoz a légitársaságoknak, hogy nem akarnak új repülőket venni, erre hivatkozva jelenthet be...","id":"20200726_Boeing_777X_repulogepek_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60be9a42-3dbe-4f57-b8df-b5c0f4affa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3967fb84-b746-4a19-957e-b38afd32bae3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Boeing_777X_repulogepek_halasztas","timestamp":"2020. július. 26. 12:48","title":"Egy évvel elhalaszthatja a Boeing a 777X repülőgépek leszállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]