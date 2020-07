Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt érdeklődőknek.\r

","shortLead":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt...","id":"20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9b97a0-471f-47c0-9bb5-a6596b309c20","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","timestamp":"2020. július. 30. 13:59","title":"Osztrák focicsapat lehet Mészáros Lőrinc következő nagy fogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","shortLead":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","id":"20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741d5e6-130e-4541-bf0d-cab33cece4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","timestamp":"2020. július. 30. 20:10","title":"Megvonták Matteo Salvini mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","shortLead":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","id":"20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c04413-dea0-419b-a766-5ab52e347e0c","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","timestamp":"2020. július. 30. 18:23","title":"Bizonytalan lett Sergio Pérez koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","shortLead":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","id":"20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de26c361-8339-4a0e-9c3d-d2c50b20223a","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 19:02","title":"Lemondott Levelek fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","shortLead":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","id":"20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4518842-faa3-4d4d-baee-586e11adf3ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","timestamp":"2020. július. 31. 10:22","title":"Egy rákféle négy nap alatt lebontja a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","shortLead":"A korábbinál is kisebb létszámmal, az 500 fős határ alatt maradva, de megtartják a Fekete Zajt augusztusban.","id":"20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e89885-ccbb-4c22-a356-82806625c661","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fekete_Zaj_fesztival_bejelentes","timestamp":"2020. július. 30. 19:41","title":"A Fekete Zaj fesztivált idén is megrendezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","shortLead":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

\r

","id":"20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2d18cc-a309-4855-90f3-5381bfdc4b35","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","timestamp":"2020. július. 31. 09:44","title":"A Tankcsapda csak azért is koncertezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","shortLead":"A változó kamatozású lakáshiteleknél lesz érezhető, hogy a jegybank csökkentette az alapkamatot.","id":"20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf873df-0699-413f-966e-213dc842e980","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_bankmonitor_torlesztoreszlet_csokkenhet","timestamp":"2020. július. 29. 13:58","title":"Akár 3 százalékkal is csökkenhet sok hitel törlesztőrészlete augusztustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]