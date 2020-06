Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a46551d-dfd1-4521-8bcd-d349008d2f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csont nélkül átment a törvénymódosítás az örökbefogadásról, az LMP módosítóját leszavazták.","shortLead":"Csont nélkül átment a törvénymódosítás az örökbefogadásról, az LMP módosítóját leszavazták.","id":"20200616_orokbefogadas_torveny_tanfolyam_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a46551d-dfd1-4521-8bcd-d349008d2f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1983070-b516-4961-9fbc-3f02a9c556fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_orokbefogadas_torveny_tanfolyam_szavazas","timestamp":"2020. június. 16. 12:38","title":"Megszavazták az örökbefogadási törvény módosítását, nem lesz kötelező a tanfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és észak-európai megmérettetésen hat különböző kategóriában lehet pályázni, ezúttal már videós tartalommal is. A verseny három globális győztesét fejenként 3 millió forinttal és egy-egy csúcskategóriás telefonnal jutalmazzák. Magyarországon nemzeti nyertest is hirdet a vállalat.","shortLead":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és...","id":"20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21ad92b-4485-41a5-900d-38fdd3f2df51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","timestamp":"2020. június. 15. 19:33","title":"Ma elindult a Huawei nagy mobilfotós versenye, várják a legjobb képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","shortLead":"A Posta és a Takarékbank együtt racionalizálná a működését a kistelepüléseken. Ez a kisposták bezárásához vezethet.","id":"20200615_posta_bezaras_takarekbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d3ab88-02fc-4f9e-9943-c6169ce10132","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_posta_bezaras_takarekbank","timestamp":"2020. június. 15. 19:35","title":"Most jöhet a kisposták bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b522c4-2629-4c40-9634-ffa55fa6ef38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó nagyobb méretű elektromos szedánjával mostantól minden korábbinál nagy távolság tehető meg egy feltöltéssel. ","shortLead":"Az amerikai gyártó nagyobb méretű elektromos szedánjával mostantól minden korábbinál nagy távolság tehető meg...","id":"20200616_uj_rekord_647_kilometerre_nott_a_tesla_model_s_valos_hatotavja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b522c4-2629-4c40-9634-ffa55fa6ef38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93319e3-eac1-4534-9116-d6881b06ba91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_uj_rekord_647_kilometerre_nott_a_tesla_model_s_valos_hatotavja","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Új rekord: 647 kilométerre nőtt a Tesla Model S valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők úszhatják meg.","shortLead":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők...","id":"20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbad043-50b6-427a-92d4-7b4795eb8c71","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. június. 15. 07:50","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert Jon Prosser szerint már elkészült a készülék prototípusa, ami két különálló kijelzőt használhat majd.","shortLead":"A biztos információiról ismert Jon Prosser szerint már elkészült a készülék prototípusa, ami két különálló kijelzőt...","id":"20200616_apple_osszecsukhato_iphone_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1010809f-13b9-4ac8-b2c0-50c74347bcc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_apple_osszecsukhato_iphone_mobil","timestamp":"2020. június. 16. 11:03","title":"Nagyon nem olyan lehet az összecsukható iPhone, mint amire számítanak a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi években a diszkontok és a Spar térnyerése jellemezte a magyar kiskereskedelmi piacot.","shortLead":"Az utóbbi években a diszkontok és a Spar térnyerése jellemezte a magyar kiskereskedelmi piacot.","id":"20200615_boltok_uzletek_aruhazak_vasarlas_magyarorszag_lidl_spar_tesco_aldi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6718766d-2a06-4877-aa02-d3a9c8c021a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_boltok_uzletek_aruhazak_vasarlas_magyarorszag_lidl_spar_tesco_aldi","timestamp":"2020. június. 15. 12:16","title":"Rengeteg bolt tűnt el Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési államtitkár arról, mit tartanának meg a tantermen kívüli digitális munkarendből.","shortLead":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési...","id":"20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6393fe-a3e1-4659-8218-ba3134cc59cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","timestamp":"2020. június. 15. 16:25","title":"Maruzsa: Akár a szombati munkanapokon is jöhet a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]