A könnyű aknavető gránát egy bontás alatt álló épület padlásán hevert. Ritka német fegyverre bukkantak Fejér megyében Egy hétmilliárd dolláros ügyletről lehet szó. Jóváhagyta az Európai Bizottság az Alstom–Bombardier-egyesülést Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi" változattól, most újabb kedvelt jellemzőkkel bővült a tabletes verzió. Új funkciók érkeztek a Photoshopba iPaden, lassan olyan lesz, mint az asztali A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre. Hőség: első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki péntekre Senki sem tud nála jobban beinteni. Elvesztette a péniszét, a karjára növesztettek újat, közpénzből Sorra jönnek a legnagyobb európai autógyártók idei első féléves eredményei. Rekordveszteség a Renault-nál, a Volkswagen-csoport osztalékot csökkentett Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig. Fűrésztelepről a fizika szakra – Elon Musk életútja, 3. rész

Szemlátomást nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök, helyi hírportálok szerint járja az országot, néha védőmaszkot sem vesz fel, kezet ráz a híveivel az őt éltető tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből, és jelenleg is antibiotikumot szed a tüdejét érintő gombás fertőzést miatt. Hiába esett át a fertőzésen, a brazil elnök továbbra sem tudja komolyan venni a koronavírust