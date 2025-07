Debrecen munkaerőpiaci ellenőrzést kér a CATL-re

Reagált a debreceni önkormányzat is a Telex azon cikkeire, amelyek szerint már 150-200-ra tehető a CATL-től kirúgott magyar munkavállalók száma. Több forrás is állította a portálnak, hogy a kínai akkumulátorgyártó akár az összes magyar dolgozót is elküldheti, kínaiakkal helyettesítve őket, mert ők produktívabban dolgoznak, és még hétvégén is bejárnak.

A debreceni városvezetés csütörtök délután kiadott egy közleményt, amelyben a CATL pártjára állt, és azt írta, hogy a vállalat a Telex mindkét, ebben a tárgyban írt cikkének állításait „cáfolta” (valójában csak tagadta), mert „a CATL egyértelművé tette, hogy nem történt csoportos létszámleépítés, és nem szerepel a cég tervei között a hazai munkaerő arányának csökkentése”.

Megjegyzik: elvárják a városba települő cégektől, hogy amennyiben megfelelő képzettségű magyar munkaerő áll rendelkezésre, akkor azt alkalmazzák. „Az eddig betöltött több ezer új munkahely esetében ez az elv teljes mértékben érvényesült, a Debrecenbe települt új vállalatok teljes körű együttműködést mutattak”. Ez a város érdeke is, hiszen így szakképzett, munkahellyel rendelkező emberekkel gyarapodik a város.

Szerintük ennek a folyamatnak a jogi garanciáját is megteremtette a törvényhozás, „hiszen külföldi munkavállaló csak akkor alkalmazható, ha megfelelően képzett magyar munkaerő nem áll rendelkezésre”, ennek betartását pedig a CATL-től is elvárják.

Ugyanakkor azt is kijelentették, hogy

a CATL-lel való „jövőbeni jó együttműködés előmozdítása érdekében kezdeményezzük a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál, hogy folytasson le egy átfogó munkaerőpiaci ellenőrzést a cégnél a helyzet tisztázása érdekében”.

A városvezetés egybehangzó információkra hivatkozva azt írta, a cég magyarországi toborzó tevékenységét nem állította le, sőt, annak kiterjesztését kérte a szomszédos megyékre, ami ellentmond a Telex cikkeiben leírtaknak. Hozzátették: „Ezzel együtt egy nagyvállalat többezres munkavállalói állományának felépítése együtt jár érkező és távozó munkavállalókkal.”