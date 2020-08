Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss értesülés, amely szerint a cég dollármilliókat adott a kiberbűnözőknek, hogy visszaszerezze az adatkezelés feletti jogát.","shortLead":"Nem olyan egyszerű a Garmin hackelős ügye, mint azt a technológiai cég állítja – erről tanúskodik legalábbis egy friss...","id":"20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c333fd-0e1e-4343-9587-9996f4bdbdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f8974-2016-400e-9b1e-918aa48253d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_zsarolovirus_hackertamadas_wastedlocker_garmin_valtsagdij","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A zsarolóvírussal megtámadott Garmin dollármilliókat fizethetett, hogy visszakapja az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak legyenek.","shortLead":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak...","id":"20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df281a-325f-40a9-bd1e-fffdd2550210","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:03","title":"6,8 millió forintba kerül majd a legdrágább iPhone 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","shortLead":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","id":"20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5505b4-ab7f-4f84-8154-8ce395866e36","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:50","title":"Az Alkonyat Edwardjának itt a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint tartalmi hibák vannak a dokumentumban, amelyet ezért módosítania kell a BKK-nak.","id":"20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1db822-bf71-40c4-aace-7589cfe299e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_lanchid_felujitas_tender_bkk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:42","title":"Tartalmi hibák miatt visszadobták a Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","shortLead":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","id":"20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260ef226-77ae-4f58-97a3-07f83455e256","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:45","title":"Hónapokig verte a másfél éves nevelt gyermekét egy hajmási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben teljen. Egy kísérleti projekt keretében a parlamenttel szembeni villamosváró most ráadásul díszbe öltözik: virágok kerülnek a hátuljára és a tetejére is.

\r

","shortLead":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben...","id":"20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7a5312-4cc9-4a11-b060-aa67e36cc60c","keywords":null,"link":"/elet/20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:28","title":"A bécsi parlament mellett kivirágzik a villamosmegálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","shortLead":"Egészen más értelmet nyer a \"Te hangod\" szlogen.","id":"20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98152c31-e5ad-4b45-8427-bc278f052933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844cbb3c-1597-4aad-adb0-452cf6ccd08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Orban_Viktor_portrei_boritjak_a_Ketfarku_plakatjait","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:17","title":"Orbán Viktor portréi borítják a Kétfarkú plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]