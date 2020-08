Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","shortLead":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","id":"20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dad73b-912d-4b54-a475-9f304f3a77b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:08","title":"Esélytelen, hogy megtérüljön a hajdúnánási MotoGP-pályára szánt 65 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma eléri a 81 ezret.","shortLead":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma...","id":"20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061da81e-55ea-426d-8189-59c1b637df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:09","title":"100 ezernél is többen kapták meg a diplomájukat nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik is jut valami az üzletből.","shortLead":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik...","id":"20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d366d588-c84a-42c7-8486-6023fae1a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:33","title":"Trump: Ha szeptember 15-ig nincs döntés, betiltjuk a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős Mulant. És ők is csak akkor, ha – a havidíjon túl – fizetnek.","shortLead":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős...","id":"20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e999ecfa-8968-4e40-aa18-1a684b962431","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:51","title":"8800 forintot kell fizetniük a Disney+ előfizetőinek, ha látni akarják az új Mulan-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","shortLead":"A francia gyártó környezettudatos hajtásláncú újdonsága háromféle felszereltségi szinttel érhető el.","id":"20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a5af5e-0dca-4b6e-b8b8-feb98fa2ed73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da272f2d-e640-47c4-b765-3b51752f9b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_71_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_renault_clio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:21","title":"7,1 millió forinttól indul itthon a hibrid Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház- és Filmművészeti első embere. A Nemzeti Színház igazgatójának az elmúlt hetekben adott nyilatkozatai és megnyilvánulásai tulajdonképpen végig ennek a feladatnak ágyaztak meg. Összegyűjtöttük Vidnyánszky Attila leghatározottabb mondatait az intézményről, amelynek a diákjai és oktatói tüntetéssel, tiltakozással és felmondásokkal próbálták megakadályozni, hogy ő vegye át az irányítást.\r

","shortLead":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház...","id":"20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710bcee-391e-4ae5-92eb-f8b1b6ab5102","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:47","title":"Vidnyánszky Attila legerősebb mondatai a Színház- és Filmművészeti Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","shortLead":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","id":"20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242103ae-0d37-4920-8c31-923ebb95e4be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:37","title":"200 ezer autótól kellene nagyon gyorsan megszabadulnia a Hertznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal jelenleg vizsgálja a határozatot, és mérlegeli, hogy bírósághoz forduljon-e.","id":"20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f318d-3043-44b6-bbe1-b9f30dcc1cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Pesti_Uti_idosotthon_Fovaros_Kormanyhivata","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:46","title":"Pesti úti idősotthon: A főváros visszautasítja a kormányhivatal vádjait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]