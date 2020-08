Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","shortLead":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","id":"20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a51d6b0-5a10-4882-a28e-9dfee6c97168","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:30","title":"A Semmelweis szakértője szerint nem szabad nyáron evés után egyből fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb pénzeket csoportosított át a kormány a tulajdonképpen már elfogyó, de szabadon túlléphető keretből: ezúttal a kormányzati kommunikáció, a turizmus és a Petőfi Irodalmi Múzeum a nyertes.","shortLead":"Újabb pénzeket csoportosított át a kormány a tulajdonképpen már elfogyó, de szabadon túlléphető keretből: ezúttal...","id":"20200811_gazdasagvedelmi_alap_kormany_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2859a5a4-ead5-4b6c-8ce3-8e1cdd1d2110","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_gazdasagvedelmi_alap_kormany_kommunikacio","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:19","title":"A Gazdaságvédelmi Alapból költ a kormány 7 milliárdot kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d83f8e0-ac8d-44ec-9b97-306c82dd7875","keywords":null,"link":"/360/20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:00","title":"A Millenium Falcon, avagy fapadossal az űrbe – Elon Musk életútja, 6.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett intézményeket bezárták és fertőtlenítik.","shortLead":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett...","id":"20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd59ded-857a-46ed-bfbb-e750977ca5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:49","title":"Megfertőződött Pápán egy kisgyerek, bezárták az óvodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kilenc tipp és egy elgondolkodtató ábra a gyereknevelésről a 44 kommunikációs modell című könyvből.","shortLead":"Kilenc tipp és egy elgondolkodtató ábra a gyereknevelésről a 44 kommunikációs modell című könyvből.","id":"20200812_Hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_Akar_van_sajatunk_akar_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d9214-4ec5-4427-bdd8-1460a3433f1c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200812_Hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_Akar_van_sajatunk_akar_nincs","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:15","title":"Hogyan beszéljünk a gyerekekkel? Akár van sajátunk, akár nincs...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére mindenhol kiderül az ég.","shortLead":"Estére mindenhol kiderül az ég.","id":"20200812_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce62cc-0001-4854-843a-c5c46eb30302","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:29","title":"Napos, szeles idő várható, nyugaton zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","shortLead":"Még ha sikerül is a terv, a faj a genetikai változatosság hiánya miatt hamar újra kihalhat.","id":"20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3365f3d3-ff91-4e31-a4d4-13f0faaf3d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2ffa7-d163-47ee-b16c-debdc0a020d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_kihalt_orrszarvu_feltamasztasa","timestamp":"2020. augusztus. 12. 22:06","title":"Az utolsó egyedek sejtjeiből támasztanának fel egy kihalt orrszarvú fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","shortLead":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","id":"20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7eee580-d61e-4f86-bc3b-122e5798512f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:41","title":"Búcsúzik a VW Touareg 421 lóerős V8-as dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]