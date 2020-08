Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond tisztségéről.","shortLead":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond...","id":"20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34afeeaf-65b2-44c4-88f4-d708789de194","keywords":null,"link":"/sport/20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:55","title":"A CSZKA Moszkva fehérorosz labdarúgója addig nem lép pályára a válogatottban, amíg Lukasenka az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd0917f-44c6-4cbf-99fa-cb86c2c2ea4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_bejruti_robbanas_fizika_bill_gates_koronavirus_vege_tiktok_penz","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:03","title":"Ez történt: Bill Gates megjósolta, meddig tart ki a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük nagyjából minden harmadik külföldi nyaralásból tért haza - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük...","id":"20200815_Az_osztrak_fertozottek_harmada_kulfoldrol_jott_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9ffbd1-a9a4-4624-a734-43ecf11298a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Az_osztrak_fertozottek_harmada_kulfoldrol_jott_haza","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:23","title":"Az osztrák fertőzöttek harmada külföldről jött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De ismét szigorításokat vezetnek be, a szórakozóhelyek és a bárok ideiglenesen csak éjfélig tarthatnak nyitva. ","shortLead":"De ismét szigorításokat vezetnek be, a szórakozóhelyek és a bárok ideiglenesen csak éjfélig tarthatnak nyitva. ","id":"20200815_Csokkent_az_uj_megbetegedesek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b328f-8801-40fc-9bca-a0664343da7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb099e1-173f-4582-b2df-a3e4944f3f9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Csokkent_az_uj_megbetegedesek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:26","title":"Csökkent az új megbetegedések száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f98a86-fc46-4919-a853-55d12db0ee67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester úgy tudja, hogy az intézményvezető szabadságon volt, amikor megfertőződött.","shortLead":"A polgármester úgy tudja, hogy az intézményvezető szabadságon volt, amikor megfertőződött.","id":"20200817_Koronavirusos_lett_a_bacsalmasi_Jarobeteg_Szakellato_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f98a86-fc46-4919-a853-55d12db0ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d9ec42-1ce7-456b-a6c1-58d31c619db2","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Koronavirusos_lett_a_bacsalmasi_Jarobeteg_Szakellato_vezetoje","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:13","title":"Koronavírusos lett a bácsalmási Járóbeteg Szakellátó vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős tárca.","shortLead":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős...","id":"202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c80ac3-80e4-47cf-9950-6115194ccb90","keywords":null,"link":"/360/202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:00","title":"Korábban is volt már szoptatástámogatás, és lett is eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","shortLead":"A 12 méteres USV-n egyetlen ember sem tartózkodott, mégis remekül haladt a munkával. Távolról, az űrből irányították.","id":"20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0514de-d22a-4c0c-8f8a-83dc9bfec807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0735d063-3968-438f-b26d-525d88b31f2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_muhold_hajo_onvezeto_jarmu_atlanti_ocean_taviranyitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:40","title":"Műhold által irányított hajó fejezett be fontos küldetést az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy Ronald Koeman ül le a kispadra.","id":"20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f0969c5-3939-4e7d-b5d3-f566e404cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18441edc-e195-4330-83a1-1dd476b678aa","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Bejelentettek_hogy_menesztik_az_FC_Barcelona_vezetoedzojet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:57","title":"Bejelentették, hogy menesztik az FC Barcelona vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]