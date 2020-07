Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent mérlegre tesznek, akkor nem jönnek haza, és tömegesen most sem döntenek másképp – mondja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója. Interjú. Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent mérlegre tesznek, akkor nem jönnek haza, és tömegesen most sem döntenek másképp – mondja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója. Interjú. 2020. július. 20. 07:00 Járvány ide, gazdasági leállás oda, a külföldön dolgozó magyarok inkább kint maradnak Vadállati önzés és ostobaság: így segít Európa. Illetve így nem segít. Felháborodni sem érdemes. Vadállati önzés és ostobaság: így segít Európa. Illetve így nem segít. Felháborodni sem érdemes. 2020. július. 21. 13:05 TGM: Európa rossz tréfa A VI. kerületben bement egy lakásba egy férfi és elvitte tévét, amit aztán átcipelt szinte az egész városon. 2020. július. 21. 07:25 Lopott tévével a hóna alatt szállt fel egy férfi a villamosra Budapesten Egyelőre csak a Chrome böngésző fejlesztőknek szánt verziójába, a Chrome Canaryba került be az a funkció, aminek köszönhetően a fájlok letöltése egészen addig nem indul el, amíg wifi közelébe nem ér az ember. 2020. július. 21. 11:03 Hasznos funkció kerülhet az androidos Chrome böngészőbe, segít spórolni a mobilnettel Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatot a járvány. 2020. július. 21. 08:58 Újabb nyolc magyar igazoltan koronavírusos Ugyanaz az ember volt Csaba, Balázs, Lajos, valamint Balázs felesége, aki egy társkeresőn megismert nőtől zsarolt ki közel négymillió forintot. 2020. július. 20. 10:59 Négy különböző embernek adta ki magát, így szerzett milliókat egy zsaroló Az elmúlt 535 évben nem volt olyanra példa, hogy leépítenék a Tower őrszemélyzetét. 2020. július. 20. 21:35 Létszámleépítés vár a londoni Tower őreire Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának. Az Egyesült Államok egyben hasonló lépésre bátorítja más országokat is. 2020. július. 20. 21:08 Kadirov egy évtizede tapossa az emberi jogokat Washington szerint, ezért nem kap többé vízumot