[{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező országokban.","shortLead":"Közép-Európában nőnek a leginkább az árak, de Magyarországon még annál is nagyobb a drágulás, mint a környező...","id":"20200819_inflacio_eu_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfea6e82-bec4-4539-ae8f-8c96aa711784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_inflacio_eu_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:24","title":"A magyar infláció a legnagyobb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettővel csökkent a magyarországi aktív koronavírusos esetek száma az elmúlt napban.","shortLead":"Kettővel csökkent a magyarországi aktív koronavírusos esetek száma az elmúlt napban.","id":"20200819_koronavirus_fertozottek_szamok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32af484b-6ab3-4c1f-880d-d0f390718e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_koronavirus_fertozottek_szamok_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:09","title":"Ötezer fölé nőtt a magyar koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","shortLead":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","id":"20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea640d-f5d1-4d10-b9e3-c710edcbdcb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:22","title":"Rihanna, Childish Gambino, Bob Dylan – Így mulat a volt amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb változatot készíthet a 2016-ban bemutatott Touch Barból.","shortLead":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb...","id":"20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a3cc40-ee3e-4a7d-969c-9f594a858b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:03","title":"Frissítheti a Touch Bart az Apple, már dolgozhatnak az új verzión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta történetírója, az amerikai Jonathan Eig. A kipróbálás pedig mai szemmel nézve etikátlan kísérletekkel, tájékozatlan nők bevonásával zajlott és mindössze egy gyártási hibának köszönhető, hogy jobb lett a pirula összetétele. Ha egy feminista özvegy nem örököl dollármilliókat, meg sem kezdődik a fejlesztés. Kezdetben nem is vállalták hivatalosan, mire való a gyógyszer, hanem a nőgyógyászok összekacsintottak pácienseikkel, úgy írták föl.","shortLead":"A tudománytörténet egyik legnagyobb blöffjével kezdődött a gyógyszer pályafutása – véli a fogamzásgátló tabletta...","id":"20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b4872-b641-404a-ad99-3358dca2b48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b49727d-dbbf-4159-9d1b-4c370c157bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_60_eves_a_fogamzasgatlo_enovid_antibebi_tabletta","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:00","title":"Nők találták ki, férfiak találták fel: 60 éves a fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","shortLead":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","id":"20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f027375d-8825-4916-a9e2-f55e2d8ac1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:59","title":"Hivatalos képeken Putyinék hatalmas új orosz luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b16e5-49a0-4e7b-a121-4d6f89b1c532","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több új színész is bekerült a Vígszínház sikerdarabjába.



","shortLead":"Több új színész is bekerült a Vígszínház sikerdarabjába.



","id":"20200819_Kiszall_A_Pal_utcai_fiukbol_Vecsei_H_Miklos_uj_Nemecsek_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183b16e5-49a0-4e7b-a121-4d6f89b1c532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed32205b-ec10-4f11-8442-381ad19888a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Kiszall_A_Pal_utcai_fiukbol_Vecsei_H_Miklos_uj_Nemecsek_lesz","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:22","title":"Vecsei H. Miklós kiszáll A Pál utcai fiúkból, új Nemecsek lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig a megújuláshoz az esélyt éppen ezek a saját hangon, hiteles és autonóm személyként megszólalni képes \"sztárok\" adnák. Vélemény.","shortLead":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig...","id":"202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1fbb8-9450-4645-86f2-af8c7f242dfe","keywords":null,"link":"/360/202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:00","title":"Tóta W.: Hodász atyával az egyház azt játszotta le kicsiben, amit a NER nagyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]