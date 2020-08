Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc97ef67-8fe1-4c37-9b87-81befad91f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Facebookon posztolta, milyen programok várnak rá.","shortLead":"A külügyminiszter a Facebookon posztolta, milyen programok várnak rá.","id":"20200820_Nagy_portyazasra_kesz_Szijjarto_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc97ef67-8fe1-4c37-9b87-81befad91f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f993b64-94b4-42e6-add5-cda5941211e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Nagy_portyazasra_kesz_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:04","title":"Újra jelentkezett a Facebookon Szijjártó Péter és most előre elárulta a tervezett utazásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a japán felhasználók használhatták, mostantól viszont mindenki számára elérhetővé vált az a QR-kód, amivel a jövőben egyszerűbb lesz elérni a profilokat.","shortLead":"Eddig csak a japán felhasználók használhatták, mostantól viszont mindenki számára elérhetővé vált az a QR-kód, amivel...","id":"20200819_instagram_qr_kod_hol_talalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4933d0-4953-4d25-8176-fe089981b95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_instagram_qr_kod_hol_talalom","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:03","title":"Nyissa meg az Instagramot, ön is kapott egy személyre szabott QR-kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. 