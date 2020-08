Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","id":"20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7ca81-0227-47d6-93c8-9308281f853f","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:16","title":"Holttestet találtak egy aszódi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","shortLead":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","id":"20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e3d6dd-7277-45a9-ae5f-03f2017f1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:12","title":"A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","shortLead":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","id":"20200825_Meghalt_Ken_Robinson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8dccb0-9191-458b-bd92-e1706d7c5c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Meghalt_Ken_Robinson","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:25","title":"Meghalt Ken Robinson, aki azt hirdette, hogy az iskola megöli a kreativitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","shortLead":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","id":"20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502161b-6fea-4dd5-9daa-5564b69028ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:40","title":"Az ÁSZ szerint nem volt szabályszerű a Párbeszéd gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972516d3-bebe-4015-9fe2-fbc37a22e804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráfoghatjuk a világjárványra (ami miatt sokkal többet YouTube-oznak a felhasználók) a K-pop, vagyis a koreai popzene előadóinak sikerét, mindenesetre úgy tűnik, semmi sem tudja megállítani az előadóit a YouTube-rekordok felállításában.","shortLead":"Ráfoghatjuk a világjárványra (ami miatt sokkal többet YouTube-oznak a felhasználók) a K-pop, vagyis a koreai popzene...","id":"20200824_bts_koreai_fiucsapat_nezettsegi_rekord_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972516d3-bebe-4015-9fe2-fbc37a22e804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c06f4-a97b-4a81-b606-5eef0e4405f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bts_koreai_fiucsapat_nezettsegi_rekord_youtube","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:03","title":"101 milliószor nézték meg 24 óra alatt ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","shortLead":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","id":"20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e163a-ff74-403b-b944-7ab80f693932","keywords":null,"link":"/sport/20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:31","title":"Szoboszlai marad a Salzburgnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik, Alekszej Navalnij szervezetében mutatták ki. Minden egybeesés csak a véletlen műve lenne? ","shortLead":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik...","id":"20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4095559-bea1-46af-bd07-e806a40128fd","keywords":null,"link":"/360/20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:00","title":"Kis dózisban Alzheimer-gyógyszer, most ezzel mérgezhették meg Putyin ellenlábasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kassai Dánielnek százezer forintot kellene fizetnie, mert a rendőrség szerint megszegte a veszélyhelyzetben érvényes szabályokat azzal, hogy részt vett a demonstráción.","shortLead":"Kassai Dánielnek százezer forintot kellene fizetnie, mert a rendőrség szerint megszegte a veszélyhelyzetben érvényes...","id":"20200824_dudalos_tuntetes_clark_adam_ter_kassai_daniel_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528863b2-951f-474e-a0c9-84e51fa35774","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_dudalos_tuntetes_clark_adam_ter_kassai_daniel_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:33","title":"Ötvenezret elengedtek a dudálós tüntetésen részt vett ellenzéki képviselő büntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]